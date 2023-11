Samsung Galaxy A14 dostává aktualizaci na One UI 6 s Androidem 14

Mimo něj míří nový update také do tabletů Galaxy Tab S8

Aktualizace vychází postupně, takže může chvíli trvat, než se dostane i k vám

Samsung nepolevuje a momentálně aktualizuje své telefony a tablety na Android 14 s nadstavbou One UI 6. Nedávno se dočkala takřka tři roky stará řada Galaxy S21, nový systém však zamířil také do Galaxy A34 a A54, nyní je aktualizace dostupná také na levném Galaxy A14.

Samsung Galaxy A14 (bez 5G) stojí momentálně v Česku jen lehce nad 3 tisíce korun a dostává aktualizaci na Android 14. V tuto chvíli se jedná o bezkonkurenčně nejlevnější telefon s tímto systémem na tuzemském trhu. Kromě novinek spojených s jihokorejskou nadstavbou, je součástí aktualizace také bezpečnostní záplata z listopadu. Update se označuje jako A146BXXU2CWK9 a má velikost asi 1,8 GB.

Kromě něj se dostalo One UI 6 také do modelu Galaxy A73 5G, ten se však v Česku nikdy oficiálně neprodával. Aktualizaci mohou však očekávat také majitelé tabletů Galaxy Tab S8, která se v těchto chvílích šíří po celé Evropě. Samsung tedy drží slib a aktualizuje opravdu poctivě. Pro kompletní seznam telefonů se mrkněte do našeho předchozího článku.

Už jste dostali aktualizaci na Android 14?

Zdroj: gizmochina.com