O modelu Galaxy A14 5G jsme vás informovali v minulosti hned několikrát a nyní konečně oficiálně spatřil světlo světa. Opět se jedná o nižší třídu, která však za svou cenu nabídne dostatek výkonu, 90Hz displej a samozřejmě také příkladnou softwarovou podporu. Majitelé se dočkají minimálně dvou hlavních aktualizací a čtyř let bezpečnostních updatů.

Samsung Galaxy A14 5G se může pochlubit 6,6palcovým IPS LCD panelem s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Oproti minulé generaci, která nabízela pouze HD+ rozlišení jde tedy o pěkný skok, kterého si všimnete na první pohled. Za zmínku stojí také nová 13Mpx selfie kamerka.

Na zadní straně se pak nachází 50Mpx hlavní fotoaparát a dva 2Mpx snímače. Zde tedy žádné změny nejsou. Samsung navíc opět vsadil na čipset MediaTek Dimensity 700, kterému dopomáhají 4 GB operační paměti a 64GB úložiště. To je možné rozšířit díky slotu na microSD karty.

One of the Cheapest Phones you’ll find in 2023 with these specs! – Samsung Galaxy A14 5G (Hands-On)

Výdrž má opět na starost 5000mAh baterie s podporou 15W nabíjení. Firma do mobilu nasadila rovnou Android 13 s nadstavbou One UI 5, což je chvályhodné. V dnešní době vycházejí totiž i kolikrát mnohem dražší telefony, které mají stále Android 12. V tuto chvíli se telefon prodává pouze v USA, avšak Samsung se nechal slyšet, že dorazí také do Evropy. Jeho cena je nastavena na 200 dolarů, což je asi 4 500 korun bez daně.

Jak se vám líbí nový Samsung Galaxy A14 5G?

Zdroj: GSMArena