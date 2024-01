Samsung rozšiřuje Android 14 s One UI 6 na další levný telefon

Galaxy A14 5G byl představen přesně před rokem s Androidem 13

Do Evropy nyní dorazila aktualizace s zahrnující Android 14

Samsung Galaxy A14 5G je jedním z nejlevnějších jihokorejských telefonů na trhu. Představen byl přesně před rokem a právě dostal zásadní update. S novou aktualizací One UI 6 založenou na Androidu 14, která byla už dříve uvedena v Indii a USA a nyní dorazila i do Evropy, se jeho uživatelé mohou těšit na řadu vylepšení a nových funkcí.

Aktualizace One UI 6 pro Samsung Galaxy A14 5G (verze firmwaru A146PXXU5CWL7) má velikost asi 1,7 GB a kromě standardních vylepšení, které je součástí One UI 6, zahrnuje i bezpečnostní záplaty z prosince 2023. Hlavním lákadlem aktualizace je zrychlení animací, přepracované ovládací centrum nebo ještě větší možnosti personalizace zamykací obrazovky. Samsung při představení tohoto modelu slíbil minimálně dvě hlavní aktualizace, takže telefon určitě dostane i Android 15.

Samsung One UI 6 – Top Features YOU HAVE TO KNOW!!

Pokud Samsung Galaxy A14 5G vlastníte a zároveň vám update ještě nevyskočil, můžete ho zkontrolovat ručně. Stačí přejít do Nastavení telefonu > Aktualizace softwaru a zjistit, zda je dostupný pro vaše zařízení. Případně nám dejte vědět do komunity, tento konkrétní kousek bohužel nemáme v redakci a tak nemůžeme zjistit, zda dorazil už i do Česka.

Jak jste zatím spokojení s nadstavbou One UI 6?

Zdroj: GSMArena