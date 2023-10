Samsung Galaxy A05s představuje naprostý základ z Jižní Koreji

Výbava stačí méně náročným uživatelům

Potěší však dva roky hlavních aktualizací Androidu i rychlejší nabíjení

Samsung v tichosti představil dvojici extra levných telefonů – Galaxy A05 a Galaxy A05s. Oba dva modely jsou naprostým základem, přičemž u nás se s největší pravděpodobností bude prodávat pouze lépe vybavená verze A05s. A právě tu si představíme v následujícím textu.

Samsung Galaxy A05s disponuje 6,7palcovým LCD panelem s Full HD+ rozlišením (2400 x 1080 pixelů) a 90Hz obnovovací frekvencí. Čtečka otisků prstů je tedy pochopitelně umístěna na boku, v kapkovitém výřezu se nachází 13Mpx selfie kamera, na zadní straně pak 50Mpx hlavní snímač a dvojice 2Mpx senzorů. Výkon obstarává čip Qualcomm Snapdragon 680 s kobminaci s 6 GB LPDDR4X RAM a 128GB úložištěm typu UFS 2.2, které můžete dále rozšířit díky slotu na microSD kartu, telefon umí rovněž Dual SIM.

Dostatečnou výdrž má zajistit 5000mAh baterie s podporou 25W nabíjení, reproduktor je sice jen jeden, ale nechybí audio jack. Co se týče systému, Samsung vsadil na Android 13 s nadstavbou One UI Core 5.1, přičemž se zaručil za dvě velké aktualizace Androidu (telefon tedy dostane i Android 15) a čtyři roky bezpečnostních záplat. Novinka se bude prodávat v Evropě, v Česku by mohl startovat někde okolo hranice 4 tisíc korun.

Samsung Galaxy A05s vs Samsung Galaxy A14

Stačil by vám telefon s takovou výbavou?

Zdroj: Samsung