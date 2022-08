Úplně nejlevnější Samsung mobil dostává Android 12

Zodpovědná péče o zařízení ze strany výrobců se pozná mimo jiné i podle toho, jak je postaráno o ty úplně nejlevnější či nejstarší. Příkladem může být například Nvidia, která nedávno aktualizovala úplně všechna svá zařízení SHIELD na Android 11. Za další vzor se dá považovat Samsung, který obecně dost vylepšil svou update strategii a nabízí až pětiletou podporu. Nyní se systémové aktualizace dočkal model Galaxy A03, aktuálně nejlevnější prodávaný mobil (na oficiálním webu) této značky. Míří do něj Android 12.

Pár hodin poté, co byl do světa vypuštěn Android 13, si dvanáctá verze našla cestu do tohoto levného telefonu v rámci nadstavby One UI Core 4.1. Verze Core je odlehčenou variantou Samsung prostředí pro slabší zařízení. Update s sebou nese všechny známé novinky z čistého Androida 12 včetně vzhledu Material You a navíc nové funkce do Klávesnice Samsung, Kalendáře, Galerie nebo prohlížeče Samsung Internet, který se nově rovnou spouští v diskrétním režimu.

Jak dlouho jste vy čekali na Android 12?

Zdroj: sammobile