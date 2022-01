Už instalujete? Do všech Nvidia Shield TV vyrazil Android 11

Jak jsme v nedávném článku avizovali, tak se skutečně i stalo. Společnost Nvidia si vyhnula rukávy a mnohým technologickým společnostem ukázkově předvedla, jak vypadá skutečně dlouhá softwarová podpora. Všechna zařízení Shield TV v těchto dnech dostávají aktualizaci na televizní Android 11 a patří mezi ně i úplně nejstarší model z roku 2015. Ten přišel na trh s verzí 5 Lollipop, takže se bavíme o posunu čítající šest generací vývoje. Ale dost o historii, pojďme se podívat na zásadní změny, které tento update přináší…

Android 11 pro Nvidia Shield TV

Update označený jako Shield Software Experience Upgrade 9.0 potěší jak hráče, tak i konzumenty běžného multimediálního obsahu. Majitelé Shield TV a členové prémiového předplatného GeForce RTX 3080 mají nyní možnost přes zařízení hrát hry ve 4K a HDR a k tomu si užít 7.1 zvuk. Obdobné vylepšení čeká i na uživatele aplikací Apple TV a Google Play Movies & TV, které budou skrze populární Nvidia zařízení fungovat ve zmíněném rozlišení i s moderními Dolby standardy pro audio a obraz.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Zpřístupněny byly také následující herní tituly: Apex Legends Emergence, Far Cry 6, Life Is Strange: True Colors a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 6 Season 3 Crystal Guard. Ze systémových vylepšení vyzvedněme podporu Bluetooth standardu aptX pro kvalitnější bezdrátové přenosy zvuku, vylepšení klávesnice Gboard nebo posun bezpečnostních záplat k vlně ze září 2021.

Která novinka vám přijde nejzajímavější?