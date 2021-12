Do téměř všech Nvidia Shield TV prý míří Android TV 11

Společnost Nvidia podle všeho svým fanouškům, zákazníkům i konkurentům znovu předvede, co to znamená pořádná softwarová podpora. Podle záznamů z Google Play Console, zjednodušeně řečeno evidence zařízení a jejich kompatibility s jednotlivými verzemi systému Android, se téměř do všech přístrojů Shield TV chystá prostředí Android TV 11.

Pokud vám hned přišel na mysl původní Shield z roku 2015, tak ano, i tento kousek, původně prodávaný s Android 5.0, se podle seznamu “jedenáctky” dočká. Což je z hlediska oficiálních updatů od výrobce skutečně velmi raritní věc. Přechodem na televizní Android 11 by tento kus hardwaru dovršil šestý generační update.

I guess @NVIDIASHIELD update to #AndroidTV 11 is near !

All the models (except darcy) are showing as compatible with 11 in the Google Play Console. Just check how many updates the 2015 model received ! pic.twitter.com/zKnWb4iWSS

— Android TV Guide (@AndroidTV_Rumor) December 8, 2021