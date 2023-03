Samsung uvedl procesor, se kterým se pokusí dohnat Apple

I když se Samsungu v roce 2021 povedlo o několik týdnů předběhnout konkurenční Apple s představením vlastního lokalizačního přívěsku, jeho SmartTag+ je vůči “jablečnému” AirTagu přece jen v něčem pozadu. Využívá sice také širokopásmovou komunikační technologii ultra-wide-band (UWB) pro přesné zjišťování polohy na krátkou vzdálenost, nemá ji však díky procesoru “z vlastní zahrádky”, tak jako AirTag využívá čipset U1. Během čekání na novou generaci SmartTagu však nyní představil Samsung nový procesor Exynos Connect U100, který by měl být přímou reakcí.

Zatím nebylo konkrétně zmíněno, že představený čipset zamíří do nového lokalizačního přívěsku, ale vše tomu napovídá. Nový čip kombinuje rádiové frekvence, paměť flash či správu napájení do jediného setu, takže je vhodný pro kompaktní zařízení, jakým by mohl být právě nový Galaxy SmartTag+. Procesor má také vestavěnou funkci kódované časové sekvence (STS), což mu přidává na významu na poli zabezpečené komunikace.

Dá se očekávat, že kromě přívěsků by mohl nově představený Exynos čip s UWB technologií najít v brzké době uplatnění také v oblasti otevírání aut nebo široké škále IoT produktů. Termín prvního použití zatím zmíněn nebyl.

Už jste někdy využili UWB? K čemu?

Zdroj: apolice