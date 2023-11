Samsung přidal do aplikace Expert RAW užitečnou funkci

ND filtr je sice jen softwarový, ale dokáže v mnoha situacích pomoci

Je součástí nejnovější aktualizace, která je nyní k dispozici na Galaxy Store

Samsung docela pravidelně aktualizuje aplikaci Expert RAW, kterou si můžete stáhnout z obchodu Galaxy Store, vlastníte-li jeden z novějších vlajkových telefonů. Aplikace vám umožní manuální ovládání parametrů, ale také některé exkluzivní vychytávky jako je například možnost pořizovat astrofotografie. Nyní nám jihokorejská společnost přinesla další užitečnou vychytávku. O co jde?

Aplikace Expert RAW nyní umožňuje zapnout takzvaný ND filtr. Na (bez)zrcadlovkách se filtr zapíná doopravdy, zde samozřejmě pomáhá software. A o co vlastně jde? ND filtr si můžeme představit jako sluneční brýle pro fotoaparát, který zabraňuje přesvětlení/přeexponování fotografie. Jestliže tedy fotíte nějakou jasnou scénu s pomalou závěrkou, je použití takového filtru žádoucí.

Pro zpřístupnění funkce se ujistěte, že máte poslední verzi aplikace Expert RAW (případně aktualizujte v Galaxy Store). Poté stačí jít do Nastavení aplikace, jít do nabídky „Expert RAW Labs“ a zapnout „ND filtr (neutrální hustoty)“. Po aktivaci se vám zobrazí v pravém horním rohu písmenka „ND“, skrz které můžete filtr nastavit od hodnoty 2 až po 1000. V tuto chvíli lze fotit pouze 12MP snímky, v 50MP režimu ND filtr nefunguje.

Zdroj: SamMobile