Samsung pračka s AI klesla na historické minimum! Stojí jen lehce přes 8 tisíc a propojíte ji se SmartThings Samsung EcoBubble WW90T504DAWCS7 s kapacitou 9 kg klesla na historické minimum 8 261 Kč na Alza.cz Chytrá pračka s AI Control a SmartThings připojením se původně prodávala za 14 990 Kč Invertorový motor má 20letou záruku bez nutnosti registrace, parní praní eliminuje 99,9% bakterií Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 16:00 Hledáte chytrou pračku s velkým bubnem? Samsung EcoBubble WW90T504DAWCS7 je aktuálně na Alza.cz za pouhých 8 261 Kč. To je pokles o 45 % z původní ceny 14 990 Kč, za kterou se pračka začala prodávat v roce 2023. Za tuto částku získáte prémiovou pračku s umělou inteligencí, která sama rozpozná typ prádla a přizpůsobí praní. Chytrá pračka, která myslí za vás Technologie EcoBubble šetří peníze i prádlo Parní dezinfekce bez chemie Motor s 20letou zárukou Co říkají uživatelé? Historicky nejnižší cena prémiové pračky Chytrá pračka, která myslí za vás Samsung EcoBubble WW90T504DAWCS7 využívá ke svému praní umělou inteligenci;. AI Control se během používání učí vaše návyky a automaticky navrhuje ideální programy. Nemusíte pokaždé nastavovat teplotu, otáčky ani délku praní – pračka si pamatuje, jak perete různé druhy prádla. Skutečnou výhodou je propojení s ekosystémem SmartThings. Přes mobilní aplikaci můžete pračku ovládat odkudkoliv – spustit praní cestou z práce, dostávat notifikace o dokončení cyklu přímo do telefonu, hodinek nebo dokonce do televize. Aplikace také hlídá zbývající množství pracího prostředku a upozorní vás, když dochází. Technologie EcoBubble šetří peníze i prádlo Hlavní technologií je EcoBubble – prací prostředek se mění na aktivní pěnu již při vstupu do bubnu. Bubliny pronikají do vláken dle Samsungu 40× rychleji než běžný roztok, takže pračka pere efektivně už při 15 °C. To znamená nižší spotřebu energie při zachování stejné účinnosti praní. Pro náročnější skvrny je tu funkce Bubble Soak – intenzivní namáčení v aktivních bublinách před samotným praním. Zvládne i odolné skvrny od make-upu, trávy, vína nebo krve bez nutnosti předpírání v ruce. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Parní dezinfekce bez chemie Funkce Hygiene Steam vypouští horkou páru přímo do bubnu během praní. Pára proniká hluboko do vláken a eliminuje až 99,9 % bakterií a alergenů – ideální pro rodiny s malými dětmi nebo alergiky. Nepotřebujete žádné speciální dezinfekční prostředky, stačí obyčejný prací prášek. Zajímavostí je také samočisticí systém. Funkce Drum Clean kombinací namáčení a vysokorychlostního odstřeďování udržuje buben hygienicky čistý. Zásuvka StayClean Drawer má speciální oplachovací systém, který automaticky splachuje zbytky pracího prostředku – žádné usazeniny, žádný zápach. Motor s 20letou zárukou Samsung vsadil na kvalitu – digitální invertorový motor využívá silné magnety místo kartáčků. Výsledek? Tišší chod (pouze 72 dB při odstřeďování), nižší spotřeba energie a hlavně dlouhá životnost. Na motor dostáváte automaticky 20letou záruku bez nutnosti registrace. Pračka má kapacitu 9 kg prádla a maximální otáčky 1400 ot/min. Energetická třída A znamená spotřebu pouhých 44 kWh na 100 cyklů praní. K dispozici je 22 programů včetně rychlého 15minutového praní. Co říkají uživatelé? Samsung EcoBubble WW90T504DAWCS7 má na Alza.cz hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček. Ladislav z Prahy 8 vyzdvihuje: „Pračka je opravdu tichá, sama se vykalibruje při prvním použití. Opravdu stačí málo pracího prášku a přes mobil se dá nastavit praní na dálku." Radek z Kojetína oceňuje především chytré funkce: „Možnost úpravy hlavních programů v menu a nastavení v telefonu je skvělé." Jediná výtka se týká omezení 9kg kapacity pouze na některé programy, většina pracích cyklů je optimalizována pro 2-4 kg prádla. KOUPIT SAMSUNG PRAČKU NA ALZA.CZ Historicky nejnižší cena prémiové pračky Samsung EcoBubble WW90T504DAWCS7 startovala v roce 2023 na ceně 14 990 Kč. Postupně klesala až na současných 8 261 Kč na Alza.cz. To je pokles o více než 6 700 Kč. Za tuto cenu získáte chytrou pračku s AI, WiFi připojením, parním praním, 20letou zárukou na motor a špičkovou technologií EcoBubble. Pokud řešíte novou pračku a chcete moderní funkce za rozumnou cenu, lepší nabídku aktuálně nenajdete. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ ⏰ Akce platí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na tuto slevu? Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.