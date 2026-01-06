TOPlist

Samsung chce upozorňovat na brzké příznaky demence pomocí nositelné elektroniky

  • Samsung na CES 2026 potvrdil vývoj funkce Brain Health pro detekci raných příznaků demence
  • Nositelná zařízení budou analyzovat vzorce chůze, změny v hlase a spánková data
  • Funkce nejprve dorazí v beta verzi do vybraných trhů, termín nasazení zatím není znám

Adam Kurfürst
6.1.2026 10:00
Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung na veletrhu CES 2026 oficiálně potvrdil, že pracuje na funkci, která má pomoci odhalit rané příznaky demence. Novinka, jež údajně ponese označení Brain Health, bude využívat data z nositelných zařízení jako Galaxy Watch nebo Galaxy Ring a analyzovat je pomocí umělé inteligence.

Co funkce Brain Health nabídne

Podle informací serveru Chosun (citoval je server SamMobile), které se objevily ještě před samotnou konferencí, bude Brain Health sledovat tři hlavní metriky: vzorce chůze (včetně délky kroku a rovnováhy), změny v hlase (zřejmě při používání asistenta Bixby) a kvalitu spánku. Na základě těchto dat prý systém dovede identifikovat jemné změny v kognitivních funkcích, které mohou naznačovat počínající problémy.

Funkce nebude sloužit k diagnostice demence. Jejím cílem bude poskytnout uživatelům a jejich rodinám včasné varování, aby věděli, kdy je vhodné vyhledat lékaře. Součástí má být i personalizovaný tréninkový program zaměřený na zlepšení kognitivních schopností.

Klinické testy již probíhají

Samsung údajně dokončil interní vývoj funkce a nyní provádí klinické validační testy ve spolupráci s lékařskými institucemi. Veškerá citlivá data by měla být zpracovávána lokálně na zařízení prostřednictvím platformy Knox, nikoliv v cloudu.

televize s logem fotek google a logem samsung v pozadi
Fotky Google míří na televize Samsung. Na jaké funkce se můžeme těšit? Adam Kurfürst Zprávičky

Funkce Brain Health bude nejprve dostupná v beta programu ve vybraných trzích. Samsung zatím neupřesnil, kdy přesně ji uvolní ani která zařízení ji budou podporovat. Není také jasné, zda bude k dispozici globálně, nebo pouze v některých zemích kvůli regulatorním požadavkům.

Co říkáte na zdravotní funkce hodinek Samsung?

Zdroje: Samsung, SamMobile, Android Authority, SammyFans

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

