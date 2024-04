Samsung zpomalí aktualizace starších vlajek! Kdo má smůlu?

Samsung patří k premiantům z pohledu podpory telefonů s Androidem

Řada Galaxy S24 se může těšit na rekordní sedmiletou podporu

Vybrané starší telefony už nebudou mít měsíční aktualizace

Samsung patří k premiantům z pohledu podpory ve světě operačního systému Android. Pokud zaměříme pozornost na nejnovější Android 14, korejskému gigantu je schopno konkurovat pouze Xiaomi, které update (podobně jako Samsung) rozeslalo do desítek různých modelů.

Samsung (nejenom) do svých vlajkových lodí posílá pravidelné měsíční bezpečnostní aktualizace, po několika letech od uvedení na trh už přístroje dostávají pouze aktualizace čtvrtletní. Právě tento osud se nově týká řady Galaxy S20 a analogicky rovněž řady Galaxy Note 20.

Galaxy Note20: Official Unboxing | Samsung

Konkrétně se nižší frekvence aktualizací dotkne především oblíbených modelů Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra a Galaxy S20 FE. Na druhou stranu je potřeba dodat, že se díváme na 4 roky staré mobilní telefony, které boj o zákazníky začínaly ještě s Androidem 10. Nižší frekvence bezpečnostních záplat je za mě úplně v pohodě, hlavně že aktualizace nadále budou přicházet.

Uvidíme, jak dlouho ještě budou tyto modely podporovány. Do telefonů se bohužel oficiálně nepodívá Android 14, hned tři aktualizace operačního systému Android ale v roce 2020 nebyly úplně běžné (co by za ně dali majitelé telefonů Sony). Připomeňme, že nejnovější řada Galaxy S24 už nabízí sedmiletou podporu, podobně jako nejnovější řada telefonů Google Pixel. Telefony už nezestárnou z důvodu ukončené podpory, bude ale zajímavé sledovat, jak podobně dlouhou dobu vydrží jednotlivé komponenty v telefonech.

Jak hodnotíte podporu od společnosti Samsung?

Zdroj: androidauthority