Epická jízda. Tak česko-slovenská pobočka společnosti Samsung nazývá nově oznámenou akci, v rámci které se hledají tři zájemci z České republiky a Slovenska ochotní cestovat a plnit úkoly s telefony řady Galaxy S23. Až do 7. května 2023 se Samsungu můžou hlásit zájemci, kteří rádi fotografují a natáčí mobilním telefonem a jsou aktivní na sociálních sítích. Firma pak z přihlášených vybere od 9. do 18. května tříčlenný tým. Ten podstoupí pětidenní trénink a 23. května se vydá na cestu.

„Hledáme nadšence ve věku 18 až 26 let, kteří jsou dostatečně extrovertní a charismatičtí, mají cit pro fotografování a natáčení a další dovednosti, například navigovat nebo vařit. Na 23 dní jim zapůjčíme speciální moderní karavan, kterým budou brázdit Českou republiku a Slovensko a sdílet společně nové zážitky,“ říká Martin Marek, marketingový ředitel společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Epická jízda – Hiring video

Podmínkou přihlášení do výzvy je zaslání maximálně 60 sekundového videa, v němž bude zájemce vysvětlovat, proč by měl Samsung na Epickou jízdu vyslat právě jeho. Videa je možné nahrávat na sociální sítě (Instagram a TikTok) pod označením #EpickaJizda až do 7. května 2023.

“Trojici vytvoří lidé, kteří se navzájem neznají, takže strávit společně téměř měsíc v karavanu bude samo o sobě velkou zkušeností. Při plnění úkolů budou čelit nečekaným úkolům, například aby porazili profesionálního hráče ve vybrané mobilní hře. Po celou dobu jízdy budou její účastníci zveřejňovat na sociálních sítích fotografie a videa,” dodává Samsung s tím, že zastávky karavanu budou i za účelem setkání s dalšími nadšenci uváděny na speciálním webu akce.

Trojice bude mít k dispozici vlastního řidiče, stejně jako produkčního, kteří zařídí vše, co budou účastníci potřebovat, také jídlo a pití zajistí Samsung. Každý vybraný účastník navíc obdrží finanční odměnu 75 tisíc Kč.

