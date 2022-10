Tohle by mohl být trhák. Samsung prý chystá chytrý prsten

Je první mezi Android telefony, slušně se mu prodávají i ty ohebné a špatně na tom nejsou ani jeho hodinky. Co dál? Technologický gigant Samsung se možná brzy pustí do konkurenčního boje v dalším zajímavém segmentu mobilních zařízení. Zprávy z korejských médií hovoří o tom, že společnost pomalu chystá vlastní chytrý prsten. Jednu z nejmodernějších podob nositelné elektroniky už má údajně také zaregistrovanou u amerického evidenčního úřadu USPTO.

Chytrý prsten značky Samsung, pro nějž by byl pravděpodobně největším konkurentem již zavedený a známý OURA Ring, by měl po stránce zdravotních analýz disponovat například optickým měřením tepové frekvence nebo EKG. K tomu se mluví i o chytrém ovládání jiných zařízení jako jsou mobily, tablety či dokonce televizory. V porovnání právě s OURA Ringem by tak mohlo jít o zajímavý posun ve funkcích pro chytré prsteny.

Samozřejmě se nabízí také otázka například NFC, kvality analýzy spánku nebo přítomnosti případného měsíčního předplatného pro získání pokročilých funkcí. Kvůli dodatečným platbám je právě třetí generace prstenu od OURA (my jsme testovali druhou) terčem kritiky.

Který chytrý prsten se vám nyní zamlouvá nejvíc?

Zdroj: sammobile