Chytrá lednice Samsung je nyní v Česku za nejnižší cenu! Řídí ji umělá inteligence a propojíte ji s aplikací

Pokud plánujete výměnu starší lednice za něco úspornějšího, právě teď máte šanci ušetřit výrazné peníze. Alza aktuálně nabízí model Samsung RB38C607AB1/EF za velmi příznivou cenu. Z původní částky necelých 29 tisíc při uvedení na trh v květnu 2023 postupně klesla na běžných 20 tisíc, ale nyní ji se slevovým kódem ALZADNY15 můžete pořídit za pouhých 16 907 Kč. Vyplatí se za tuto cenu, nebo má nějaké zásadní nedostatky? Prošli jsme si podrobně parametry i zkušenosti reálných majitelů, abychom vám pomohli s rozhodováním.

Chytrá lednice s energetickou třídou A

Tento dvoumetrový kolos v elegantní černé variantě vás na první pohled zaujme nejen vzhledem, ale také spotřebou – se svými 108 kWh ročně patří rozhodně mezi ty úspornější modely. Už jen rozdíl v nákladech na elektřinu oproti starší lednici vám může během několika let vrátit podstatnou část pořizovací ceny. Jak navíc potvrzují zkušenosti uživatelů, reálná spotřeba skutečně odpovídá deklarovaným hodnotám.

Za úsporností stojí především kvalitní digitální invertorový kompresor, na který výrobce poskytuje 20letou záruku. Kompresor se přizpůsobuje aktuálním požadavkům na chlazení, díky čemuž šetří energii a zároveň prodlužuje životnost celého spotřebiče. V recenzích zákazníci opakovaně zmiňují překvapivě tichý chod – někomu dokonce připadá podezřelé, že lednice vůbec funguje.

Funkce pro maximální čerstvost potravin

V lednici najdete celkem 387 litrů užitného prostoru. Vnitřní prostor je chytře členěný – v chladicí části (273 litrů) je k dispozici speciální zásuvka Optimal Fresh+, kterou lze rozdělit na dvě zóny s odlišnými teplotami pro různé typy potravin. V levé chladnější části skladujete maso a ryby, v pravé pak ovoce a zeleninu.

Samsung u tohoto modelu implementoval systém Twin Cooling s odděleným chlazením pro lednici a mrazničku (114 litrů). Výhodou jsou dva samostatné výparníky a ventilátory, díky kterým se nemísí pachy mezi chladicí a mrazicí částí. Zároveň se v lednici udržuje optimální vlhkost, což prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny. Podle zkušeností zákazníků jsou rozdíly oproti běžným chladničkám skutečně znatelné, zejména pokud skladujete různé aromatické potraviny.

Umělá inteligence pro úsporu peněz

Zajímavým prvkem této lednice Samsung je propojení s aplikací SmartThings. Nejedná se o pouhý marketing – aplikace skutečně nabízí praktické funkce. Můžete nejen sledovat a regulovat teplotu, ale také monitorovat spotřebu energie v reálném čase. Systém umí dokonce navrhnout úspornější nastavení, pokud hrozí překročení vámi stanoveného limitu spotřeby.

Za zmínku stojí i možnost sledování životnosti uložených potravin. Při vložení potraviny do seznamu v aplikaci stačí zadat datum spotřeby a systém vás upozorní, když se bude blížit. Nicméně, tato funkce vyžaduje manuální zadávání, není automatická – lednice sama o sobě nerozpozná, co jste do ní vložili.

Nečekané komplikace a praktické detaily

Z recenzí zákazníků vyplývá několik potenciálních nevýhod, které stojí za zvážení. Napájecí kabel je umístěn na horní části lednice a je poměrně krátký, což může způsobit komplikace při umístění spotřebiče. Někteří uživatelé museli kvůli tomu dokonce přesunout lednici blíže k zásuvce nebo použít prodlužovací kabel.

Také manipulace s lednicí může být náročnější – se svými 93 kilogramy a výškou 203 cm vyžaduje při stěhování více osob. Pro běžné přesouvání jsou naštěstí k dispozici kolečka. Zajímavým detailem je rovná zadní strana (Clean Back), která usnadňuje čištění a snižuje riziko hromadění prachu.

Některé recenze upozorňují na plastové police ve dveřích, které působí méně odolně. Vyšší lidé (nad 180 cm) pak mohou mít problém dosáhnout na zadní část nejvyšší police bez postavení se na špičky. Občas se také objevují zmínky o specifických zvucích, které lednice vydává – nejde o klasické „vrčení“, ale spíše o různé „klepnutí“ nebo „prasknutí“, které může být v nočním tichu slyšitelné.

