Samsung prý chystá nové notebooky Galaxy Book Pro a také Galaxy Book Pro 360. Oba dva modely již disponují Bluetooth certifikací a tak i díky nim známe názvy obou laptopů. Kromě toho se ale objevují poměrně detailní specifikace. Pojďme se na ně tedy podívat.

Samsung chystá nové laptopy Galaxy Book Pro

Notebooky mají mít poměrně bohatou výbavu, mezi kterou nemá chybět podpora 5G sítí, což za nás dává velký smysl. V telefonech se totiž většina z nás spokojí s LTE připojením. V noteboocích bychom však ocenili 5G sítě daleko více, nejlépe v kombinaci s nějakým neomezeným tarifem. Oba modely budou nabízeny ve dvou velikostech – 13,3 a 15,6 palce a u všech variant bude přítomen OLED displej, na který jsme dosti zvědaví.

To ale stále není všechno. Nemá totiž chybět ani podpora S Pen, což je další zajímavá vychytávka. Co se týče výkonu, dostaneme na výběr z čipů Intel Core i5 a Core i7 a 8 či 16 GB RAM. Systémem pak bude samozřejmě Windows 10. Samsung poslední dobou do výroby přenosných počítačů celkem šlape. Za posledních pár měsíců představil modely Galaxy Book Flex 2 5G, Notebook Plus 2 či Galaxy Chromebook 2.

Jak se na notebooky těšíte?