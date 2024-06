Samsung oznámil novou verzi One UI pro hodinky

Obsahují vylepšení ohledně sledování zdraví a také prvky AI

Nyní spouští beta test, ale jen v Koreji a USA

Samsung oficiálně prozradil, že jeho chytré hodinky se aktivně připravují na vstup do nové éry AI prostřednictvím nadcházející nejnovější aktualizace One UI 6 Watch. Zahájil také beta testování této aktualizace.

Samsung oznámil dostupnost One UI 6 Watch do konce roku, přičemž beta program pro vybrané uživatele Galaxy Watch začne v červnu. Zdá se, že aktualizace One UI Watch s umělou inteligencí by měla debutovat s řadou Galaxy Watch 7. Starší generace chytrých hodinek se díky beta programu dočká aspoň předběžného náhledu v červnu.

Samsung uvedl, že beta program One UI 6 Watch bude k dispozici pro omezený počet uživatelů v Jižní Koreji a Spojených státech. Vzhledem ke zkušenostem z předchozího beta testu One UI 5 Watch se nedá předpokládat, že by se beta firmware dostal oficiálně do dalších zemí. Českým uživatelům tedy nezbude, než čekat nebo si beta verzi nahrát nějakým neoficiálním způsobem.

Podporované modely

Jak jsme zmínili, do Česka se beta verze oficiálně nepodívá, ale to půjde určitě obejít. Co obejít nepůjde, je seznam podporovaných modelů:

Galaxy Watch 4 BT/LTE (SM-R860NZDAEUE)

Galaxy Watch 4 Classic BT/LTE (SM-R880NZSAEUE)

Galaxy Watch 5 BT/LTE (SM-R910NZAAEUE)

Galaxy Watch 5 Pro BT/LTE (SM-R920NZKAEUE)

Galaxy Watch 6 BT/LTE (SM-R945FZKAEUE)

Galaxy Watch 6 Classic BT/LTE (SM-R960NZKAEUE)

Některé funkce mohou být dostupné jen pro vyšší řady. To platí zvláště pro funkce AI, které mohou mít speciální požadavky na hardware. Na konkrétní specifikace si budeme muset ještě chvíli počkat.

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm Kde koupit: Cena od: 10 490 Kč Koupit

Testovali byste beta verzi One UI 6, kdyby to bylo možné?

Zdroj: SamLover