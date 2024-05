Samsung oznámil OneUI 6 pro hodinky a nositelná zařízení

Soustředí se na sledování zdraví, spánku a přináší umělou inteligenci

Beta test bude zahájen brzy, ale ne u nás

Samsung dnes oznámil novou verzi nadstavby systému pro hodinky, OneUI 6 Watch. Plánuje ji vydat pro všechna nositelná zařízení. Předpokládá se, že OneUI 6 Watch je postaven na WearOS 5, který představil Google začátkem tohoto měsíce.

Samsung se zaměřil na monitoring životních funkcí s cílem poskytnutí komplexních informací o zdraví spolu s motivačními upozorněními. Dosáhnout toho chce přidáním prvků umělé inteligence.

Energy skóre

Díky funkci Energy Score uživatel snáze pochopí svůj každodenní stav, k čemuž dopomáhá komplexní analýza naměřených údajů o průměrné době spánku, pravidelnosti spánku, době spánku a bdění, aktivitách v předchozím dni, srdeční frekvenci ve spánku a variability srdeční frekvence. Připravovaná funkce Wellness Tips zase pomáhá při plnění osobních zdravotních cílů díky přehledným informacím, motivačním tipům a pečlivému koučování.

Wellness tipy

Samsung se bud snažit o co nejpřesnější měření, na základě čehož je schopen i s pomocí umělé inteligence vyhodnocovat aktuální stav a vést uživatele. Samsung také vylepšuje svůj inteligentní spánkový algoritmus a přidává do výsledků další informace. Nové spánkové indikátory spánkového skóre nabídnou podrobnější a přesnější analýzu kvality spánku, takže člověk snadněji pochopí spánkové vzorce a může si začít vytvářet lepší návyky. Nově přidaná měření zahrnují monitoring pohybu během spánku, doby usínání, srdeční frekvence a dechové frekvence během spánku. Tyto metriky doplňují už dřív podporovaná měření jako jsou chrápání, hladina kyslíku v krvi a spánkový cyklus.

Kromě toho budou k dispozici nové fitness funkce, které inteligentním způsobem měří fyzickou činnost i kapacitu a umožňují přizpůsobit fyzickou aktivitu na míru. Přibyla podrobná metrika prahových hodnot srdeční činnosti při aerobním i anaerobním cvičení (AT / AnT), což výrazně zvyšuje efektivitu při běhání. Cyklisté zase ocení možnost stanovit v pouhých deseti minutách hodnotu funkčního prahového výkonu (FTP) a vylepšení se dočkaly i monitorovací nástroje pro sledování pokroku při cvičení.

Nová funkce Workout Routine dokáže zkombinovat různé typy cvičení a na základě jejich analýzy vytvořit individuální tréninkový plán, v němž bez zbytečných prodlev přecházíte z jedné aktivity ke druhé. O lepší motivaci při běhu či cyklistice se postará funkce Race, umožňující porovnat současné a minulé výkony na stejných trasách.

Nové funkce budou k dispozici u nadcházející generace hodinek Galaxy Watch díky uživatelskému rozhraní One UI 6 Watch, které Samsung představí v průběhu roku. Omezené množství uživatelů Galaxy Watch se od června dostane k betaverzi nového uživatelského rozhraní. To se ale českých uživatel týkat nebude, Samsung ČR do betatestů nezapojuje.

Zdroj: Samsung