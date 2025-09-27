Revoluční kodek APV: Samsung útočí tam, kde Apple dominoval roky. Proč by vás to mělo zajímat? Hlavní stránka Zprávičky Snapdragon 8 Elite Gen 5 jako první čip podporuje profesionální video kodek APV od Samsungu APV je o 10 % úspornější než Apple ProRes a nabízí téměř bezeztrátovou kvalitu Kodek podporuje Android 16, Adobe, YouTube a další - Samsung konečně útočí na Apple Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Apple má ProRes, profesionální video kodek, který milují filmaři po celém světě. Samsung dlouho neměl čím odpovědět. Až teď. Nový APV (Advanced Professional Video) kodek je poprvé hardwarově podporovaný v čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a slibuje profesionální video v kapse každého majitele budoucího top Androidu. Co je to APV a proč by vás mělo zajímat Technické parametry, které nadchnou profíky Ekosystém je klíč – a Samsung to chápe Galaxy S26 jako první vlajková loď s APV Proč je to velká věc pro Android Má to háček? Budoucnost vypadá slibně Co je to APV a proč by vás mělo zajímat APV není jen další kodek do sbírky. Je to přímý útok na Apple ProRes, který dlouho dominoval v profesionálním videu. Samsung ho vyvinul v roce 2023 a teď konečně dostává hardwarovou podporu v nejnovějším Snapdragonu. Hlavní výhoda? APV je zdarma – výrobci za něj neplatí licenční poplatky, na rozdíl od mnoha jiných kodeků. To znamená levnější implementaci a širší adopci. A výsledky jsou působivé: o 10 % menší soubory než ProRes a o 20 % menší než HEVC, přitom s téměř bezeztrátovou kvalitou. Technické parametry, které nadchnou profíky APV není žádný ořezaný kodek pro amatéry. Podporuje rozlišení až 8K, HDR10+ pro perfektní barvy a kontrast, a dokonce multi-view videa pro prostorové záznamy. To je něco, co začíná Apple tlačit s Vision Pro. Pro technické fajnšmekry: APV zvládá chroma sub-sampling od 4:0:0 přes 4:2:2 a 4:4:4 až po 4:4:4:4, s bitovou hloubkou 10 až 16 bitů. To jsou parametry, které oceníte při color gradingu a postprodukci. Intra-frame-only kódování pak znamená, že každý snímek je kódovaný samostatně – ideální pro střih. Ekosystém je klíč – a Samsung to chápe Mít skvělý kodek nestačí, potřebujete podporu. A tady Samsung zabodoval. Google už přidal APV do Androidu 16, což znamená nativní podporu v systému. Ale to není všechno. Za APV stojí jména, která něco znamenají: Adobe (Premiere Pro, After Effects), Blackmagic Design (DaVinci Resolve), Dolby a dokonce YouTube. Když YouTube podporuje váš kodek, máte vyhráno – je to největší video platforma na světě. Standardizace přes Internet Engineering Task Force (IETF) pak zajišťuje, že APV není proprietární řešení jedné firmy, ale otevřený standard. Galaxy S26 jako první vlajková loď s APV Galaxy S26 by měl být první Samsung s plnou podporou APV. To dává smysl – Samsung chce ukázat, co jeho kodek umí, na své nejlepší technice. S hardwarovou podporou v Snapdragonu 8 Elite Gen 5 bude enkódování a dekódování rychlé a energeticky úsporné. Představte si natáčení 8K videa v profesionální kvalitě, které zabere stejně místa než současné 4K v HEVC. Nebo možnost editovat video přímo v telefonu bez ztráty kvality. To jsou věci, které doteď fungovaly jen na iPhonech s ProRes. Proč je to velká věc pro Android Android telefony dlouho trpěly u tvůrců. Ne kvůli hardwaru – ten byl často lepší než u iPhonů – ale kvůli softwaru a kodekům. APV to může změnit. Profesionální tvůrci, kteří dosud preferovali iPhone kvůli ProRes, najednou mají alternativu. A možná lepší – APV je úspornější a má širší podporu v průmyslu. Navíc bez licenčních poplatků může být implementován i v levnějších telefonech. Má to háček? Samozřejmě. Kodek je jen část rovnice. Potřebujete také kvalitní senzory, dobrou optiku a hlavně výkonné ISP (image signal processor). Další otázka je adopce. Kolik výrobců kromě Samsungu APV implementuje? Bude Qualcomm podporovat APV i v levnějších čipsetech? A hlavně – budou vývojáři aplikací ochotní přidat podporu? Budoucnost vypadá slibně APV v Snapdragonu 8 Elite Gen 5 je důležitý milník. Poprvé má Android ekosystém profesionální video kodek, který může konkurovat Apple ProRes. S podporou velkých hráčů jako Adobe a YouTube má reálnou šanci uspět. Pro běžné uživatele to znamená kvalitnější videa, která zaberou méně místa. Pro profesionály pak možnost používat Android telefony pro seriózní video produkci. A pro Samsung? Konečně něco, čím může strčit Apple do kapsy. Jestli to dokáže správně prodat a implementovat, může to být game changer pro celý Android. Těšíte se na APV kodek v řadě Galaxy S26? Zdroj: SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

kodek Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung