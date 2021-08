Samsung aplikace se prý brzy úplně zbaví reklamy

Jsou vám proti srsti reklamy v mobilních aplikacích, které by ze své podstaty měly být inzercí netknuté už jen kvůli tomu, že jde o předinstalované nástroje výrobce? Pokud současně patříte mezi majitele telefonu či tabletu značky Samsung, máme pro vás dobré zprávy. Korejská firma prý v dohledné době zruší reklamy, které vloni za hlasitého odporu uživatelů začala pouštět do vlastních aplikací jako Hudba, Pay, Galaxy Themes nebo Počasí. To by nepochybně potěšilo nejednoho majitele mobilního Samsung zařízení.

Informace má prý pocházet přímo od šéfa mobilní divize TM Roha, který tento strategický krok oznámil na interním zasedání svým zaměstnancům. I oni se prý dlouhodobě podivují, proč se reklamy v Samsung aplikacích objevují. Firma chce podle dodatečného oficiálního vyjádření vyhovět kritickým názorům zaměstnanců i uživatelů a inzertní prostor by měl z vyjmenovaných nástrojů zmizet v rámci některých budoucích aktualizací, případně při updatu systému One UI. Přesný termín ale zatím známý není.

Kdy jste naposledy reagovali pozitivně na nějakou reklamu?

Zdroj: Sammobile