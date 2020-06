Dočká se váš Samsung mobil či tablet Androidu 11? Mrkněte na seznam

Příchod plnohodnotného systému Android 11 se blíží. Po čtyřech přednostních náhledech pro vývojáře je nyní k dispozici v podobě první betaverze a na podzim už by měl vyrazit do přístrojů jako dotažený produkt. S příchodem jakékoli softwarové aktualizace, ať už jde o celý systém, nebo jen nadstavbu, se řeší hlavně to, které telefony, tablety a jiná zařízení se jí dočkají. My vám nyní přinášíme seznam přístrojů jihokorejské značky Samsung, které by s největší pravděpodobností měly Android 11 obdržet. Vychází z nastavených pravidel pro aktualizace Samsungu. Firma poskytuje každému přístroji minimálně dva systémové updaty od jeho původní verze. To znamená, že nový Android 11 by se měl týkat všech telefonů a tabletů, které přišly na trh s devátou a desátou verzí systému. Pak bude tedy přehled vypadat takto…

Seznam Samsung přístrojů pro pravděpodobný update na Android 11

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M40

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S20 series (LTE/5G)

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab Active Pro

Zatím se předpokládá, že nová generace Androida dorazí do do Samsung telefonů a tabletů zabalená do nadstavby One UI 3.0. Zatím ale vůbec není jasné, jaké další vychytávky by měla nová nadstavba mít nad rámec již zveřejněných a popsaných funkcí v samotném systému.

Našli jste váš telefon na seznamu?

Zdroj: sammobile