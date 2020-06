První veřejná betaverze Androidu 11 je venku. Co všechno nového umí?

Po čtyřech Developer Preview pro vývojáře, několika odsunech a dokonce i jednom neplánovaném zveřejnění jsme se konečně dočkali vypuštění první beta verze nového systému Android 11. V posledních týdnech jsme mohli postupně sledovat, jak Google dohromady skládá dílky očekávaných funkcí. Teď před sebou máme (respektive majitelé telefonů Pixel) téměř hotový produkt, který ukazuje zamýšlené funkce mnohem podrobněji než doposud. Novinky v beta verzi systému Android 11 potvrzují, že nedojde k žádnému radikálnímu posunu, ale i tak se můžeme těšit na několik designových i funkčních změn. Pojďme si je přehledně představit. Některé opakovaně, i když jsme už o nich v souvislosti s novým Androidem psali.

Jaké novinky obsahuje Android 11 beta?

Přijaté zprávy v notifikačním panelu

Zprávy ze všemožných kecálků a jiných komunikačních nástrojů nově dorazí nejen v podobě notifikací, ale dostanou místo v úplně nové sekci mezi dosavadním notifikačním panelem a nastavením. Tady budou přehledně k vyřízení. Dokonce u nich bude možné vytvořit zástupce na plochu, upomínky a…

Bubliny pro chatovací nástroje

Budou vypadat jako ty od Messengeru, které se používají roky. Můžeme si je hodit na libovolné místo u okraje displeje a budou schopné “skočit” zpět i do zmíněného notifikačního panelu. Na toto se těšíme. Beta ukazuje, že novinky pro vyřizování zpráv budou v systému Android 11 fakt povedené.

Nová nabídka nedávných aplikací

Při rozbalení nabídky s posledními používanými aplikacemi na nás vykouknou tři nová tlačítka. To vlevo bude schopné vytvořit rychlý snímek obrazovky vybrané aplikace. Prostřední tlačítko bude umět v podstatě to samé, navíc ale nabídne rychlé menu pro okamžité sdílení tohoto snímku. Třetí tlačítko pak dokáže na náhledu vybrané aplikace najíte text, který je pak možné kopírovat či jinak využít. To není nová funkce, jen dostane viditelnější ikonu pro spuštění.

Vlastní nahrávač obrazovky

Některé nadstavby různých výrobců umějí nahrávat obrazovku již několik let, teď se funkce konečně podívá i do samotného Androidu. Jistě najde mnohé využití. Bude jednoduše k nalezení pod jedním z tlačítek v horní liště s nastavením.

Nové úpravy aktuálního screenshotu

Po pořízení snímku obrazovky se objeví jeho podoba vlevo dole, odkud bude možné se rozhodnout, co s ním. Při ignorování náhledu se obrázek běžně uloží. Z rychlé nabídky ale půjde třeba i rovnou smazat, upravit či odeslat. Už teď to dělá podobně třeba i nadstavba EMUI.

Nové možnosti na “vypínací” obrazovce

Vypínací obrazovka je zvláštní pojem, že? Každopádně jde o nabídku, kterou vyvoláme podržením tlačítka pro vypnutí telefonu. Nově se v ní objeví nejen platební karty z Google Pay, ale i některé zaplacené položky jako vstupenky nebo letenky. Současně se na této obrazovce dočkáme ovládání pro prvky chytré domácnosti. Rozsvícení žárovky nebo otevření dveří bude ještě větší brnkačka.

Řádek s doporučenými aplikacemi

Dřívější funkce, která byla od Androidu 9 v nabídce aplikací, bude dostupná i na domovské obrazovce. Pokud ji tam tedy sami pustíte. Co bude umět? Nabídne nejvyužívanější či jiné doporučené aplikace, které by se zrovna mohly hodit. Pro uživatele, kteří chtějí mít stále svůj pořádek a přehled, to nebude. Ostatním se to ale může občas hodit.

Nové ovládání médií

Pokud jste někdy měli problém s tím, že vám hudba z telefonu hrála někam, kam jste nechtěli (třeba do sluchátek nebo bezdrátového reproduktoru namísto toho v telefonu), nový panel to bude umět snadno vyřešit. I během přehrávání v něm půjde přepnout cíl vysílaného zvuku. Takže už nebude nutné například odpojovat Bluetooth zařízení.

Pokročilejší načasování tmavého režimu

Nepřetržitě? Od východu do západu Slunce? Teď už klidně i v libovolně zadané časy. Tmavý režim dostane nastavení časových hranic, mezi kterými má být aktivní.

Jednorázové povolení pro aplikace

Přístup k mikrofonu, kameře nebo lokaci bude možné v Androidu 11 udělovat i jednorázově. V “desítce” můžeme aplikaci říct, že si smí danou věc spustit pouze v případě, že je aktivní. Nový Android jde ještě dál a povolení v něm může být skutečně i jen na jedno použití. Jakmile se aplikace zavře, zmizí i povolení. To se určitě může hodit u nástrojů, kterým úplně nedůvěřujete, ale jednou za čas je přece jen otevřete. V beta verzi systému Android 11 je ještě jedna novinka, která řeší něco podobného. Bude automaticky rušit udělená povolení aplikacím, které jste dlouho neotevřeli. Jakmile se rozhodnete ji znovu použít, opětovně o ně bude muset požádat.

Bezdrátové ADB aneb ladění vzduchem

Přístup do ADB (Android Debug Bridge), což využívají hlavně vývojáři a pokročilejší uživatelé třeba za účelem rootování, bude fungovat i bezdrátově. Z počítače tak bude možné posílat příkazy do Android telefonu i tehdy, kdy budou oba přístroje připojené na stejnou Wifi.

