Samsung prý chystá parádní novinku pro aktualizace (i v ČR)

Majitelé mobilních telefonů a tabletů značky Samsung se prý mohou těšit na jednu velmi milou novinku, kterou korejský výrobce chystá s ohledem na aktualizace a jejich distribuci do světa. I když je firma právem považována za dobrý vzor rychlosti a četnosti vydávání záplat a aktualizací, evidentně by to šlo ještě lépe. Společnost údajně plánuje na našem kontinentu zavést v tomto ohledu jednotné instalační balíčky, což by znamenalo, že by celá Evropa přecházela na nové verze současně.

Takzvaný Country Specific Code (CSC), který rozlišuje verze pro jednotlivé státy či regiony, by měl být u budoucích mobilních zařízení Samsung sjednocen do univerzální podoby EUX. Tento identifikátor již aktuálně využívají 4G verze mobilů Galaxy A52, Galaxy Z Fold3 či Galaxy Z Flip3 a vidíme jej i u testovaného Galaxy S21 FE. Podle odhadů by měly následovat modely z vlajkové řady Galaxy S22 a také telefony Galaxy A53, A33 a A13. U všech těchto a dalších nadcházejících Samsung zařízení bychom snad časem mohli přestat závidět například Němcům, že mají aktualizace dříve než my.

Jak jste spokojení s aktualizacemi u Samsung mobilů?

Zdroj: GSMA