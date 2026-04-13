Dalších 10 telefonů Samsung se naučilo sdílet přes AirDrop. Má to ale háček Samsung rozšiřuje podporu AirDropu přes Quick Share na dalších 10 modelů Galaxy včetně řad S25, S24 a skládaček Funkce vyžaduje instalaci beta verze One UI 8.5, která zatím není dostupná v Česku Čeští uživatelé si budou muset počkat na stabilní verzi systému Adam Kurfürst Publikováno: 13.4.2026 08:00 Před pár týdny Samsung zpřístupnil podporu AirDropu pro vlajkovou řadu Galaxy S26, čímž konečně umožnil snadné sdílení souborů mezi telefony Galaxy a zařízeními Apple. Nyní korejský výrobce oznamuje rozšíření této funkce na dalších 10 modelů – jenže má to jeden podstatný háček. Které telefony získávají podporu AirDropu? Háček: Beta v Česku není Které telefony získávají podporu AirDropu? Samsung potvrdil, že AirDrop přes Quick Share bude fungovat na následujících zařízeních: Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra Galaxy Z Fold7 a Z Flip7 Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 Beta program One UI 8.5 se navíc rozšiřuje i na řadu Galaxy S23 , Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S23 FE a poprvé také na model střední třídy Galaxy A36 5G. Háček: Beta v Česku není A teď ta nepříjemná zpráva. Abyste mohli AirDrop využívat, musíte mít nainstalovanou beta verzi One UI 8.5. Ta je však momentálně dostupná pouze v Indii, Koreji, Velké Británii a USA. Česko mezi podporovanými oblastmi není. Pro české uživatele to znamená jediné – čekat na stabilní verzi One UI 8.5. Samsung zatím neupřesnil, kdy by mohla dorazit, ale s ohledem na obvyklý harmonogram by to mohlo být v průběhu několika příštích měsíců. Těšíte se na možnost sdílet soubory mezi Samsungem a iPhonem? Zdroje: Samsung, 9to5Google