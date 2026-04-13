Dalších 10 telefonů Samsung se naučilo sdílet přes AirDrop. Má to ale háček

  • Samsung rozšiřuje podporu AirDropu přes Quick Share na dalších 10 modelů Galaxy včetně řad S25, S24 a skládaček
  • Funkce vyžaduje instalaci beta verze One UI 8.5, která zatím není dostupná v Česku
  • Čeští uživatelé si budou muset počkat na stabilní verzi systému

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.4.2026 08:00
Před pár týdny Samsung zpřístupnil podporu AirDropu pro vlajkovou řadu Galaxy S26, čímž konečně umožnil snadné sdílení souborů mezi telefony Galaxy a zařízeními Apple. Nyní korejský výrobce oznamuje rozšíření této funkce na dalších 10 modelů – jenže má to jeden podstatný háček.

Které telefony získávají podporu AirDropu?

Samsung potvrdil, že AirDrop přes Quick Share bude fungovat na následujících zařízeních:

  • Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra
  • Galaxy Z Fold7 a Z Flip7
  • Galaxy Z Fold6 a Z Flip6

Beta program One UI 8.5 se navíc rozšiřuje i na řadu Galaxy S23 , Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S23 FE a poprvé také na model střední třídy Galaxy A36 5G.

Háček: Beta v Česku není

A teď ta nepříjemná zpráva. Abyste mohli AirDrop využívat, musíte mít nainstalovanou beta verzi One UI 8.5. Ta je však momentálně dostupná pouze v Indii, Koreji, Velké Británii a USA. Česko mezi podporovanými oblastmi není.

Samsung Galaxy S27 Pro má dostat funkce z Ultry, ale bez některých výhod Adam Kurfürst Zprávičky

Pro české uživatele to znamená jediné – čekat na stabilní verzi One UI 8.5. Samsung zatím neupřesnil, kdy by mohla dorazit, ale s ohledem na obvyklý harmonogram by to mohlo být v průběhu několika příštích měsíců.

Těšíte se na možnost sdílet soubory mezi Samsungem a iPhonem?

Zdroje: Samsung, 9to5Google

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

