Lepší než lidské oko? Samsung pracuje na 600 Mpx fotoaparátu

Samsung je jedním z hlavních hráčů co se týče oblasti vývoje senzorů fotoaparátů pro mobilní telefony. Byl vůbec prvním výrobcem, který vyvinul 64 a 108 megapixelové senzory pro chytré telefony, které se následně objevily i ve Xiaomi zařízeních. Společnost však tvrdí, že je teprve na začátku. Chystá totiž hned 600 Mpx fotoaparát.

Na webu společno se Yongin Park, vedoucí obchodního týmu Sensor společnosti Samsung rozpovídal. Odhalil, že cílem je v budoucnu vytvořit až 600 MPx senzor, který poskytne mnohem více detailů, než je schopno zachytit lidské oko. Dle něj se naše oči shodují přibližně s 500 megapixelovým senzorem.

Samozřejmě, že 600 megapixelový senzor sám o sobě bude nesmyslně obrovský a do telefonu se nevejde. Zde však začíná ta hlavní výzva. Jedním ze způsobů, jak toho lze docílit je zmenšení velikosti pixelu. Senzory HM1 a HMX disponují velikostí 0,8 μm. Následně společnost představila senzor založený na 0,7μm pixelech a brzy má představit ještě menší. Park nestanovil žádný přibližný termín, kdy by mohl takový senzor přijít na trh. Při pohledu na současný vývoj by to však mohlo být dříve, než si myslíme.

Má dle vás 600 Mpx fotoaparát v telefonu smysl?

Zdroj: gsmarena.com