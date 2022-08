200 MPx je málo. Samsung má chystat hned 450MPx fotoaparát

Megapixely ve fotoaparátech mobilních telefonů jdou pomalu ale jistě nahoru. Ještě před pár lety jsme si nedovedli představit, že jednou budeme mít v mobilu 108Mpx senzor a nedávno došlo mimochodem také na představení Motoroly Edge 30 Ultra (X30 Pro), která má dokonce 200Mpx fotoaparát. Samsung ale chystá něco mnohem bláznivějšího. Podle dostupných informací totiž už delší dobu pracuje na 450Mpx snímači.

Web Notebookcheck informuje o registraci nové ochranné známky “Hexa²Pixel”, což by samo o sobě nebylo tak zajímavé, pokud bychom nezačali počítat. Kupříkladu v modelu Galaxy S22 Ultra jihokorejská firma využívá technologii zvanou “Nonapixel RGB Bayer Pattern”. Slůvko Nonapixel zde zastupuje číslovku 9, tedy slučování 9 pixelů do 1. Nový 200Mpx snímač pak používá technologii “Tetra²pixel RGB Bayer Pattern” a v praxi to znamená slučování 16 pixelů do 1.

Technologie “Hexa²Pixel” by tedy měla naznačovat slučování 36 pixelů do 1. Samotný snímač by tak mohl mít rozlišení buď 432, nebo dokonce 450 megapixelů. Jde však zatím o pouhou spekulaci, takže berte tuto informaci s dostatečnou rezervou.

Jaký fotoaparát máte v mobilu vy?

Zdroj: notebookcheck