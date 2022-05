Společnost Samsung představila loni v září svůj nový snímač ISOCELL HP1, který má rozlišení hned 200 Mpx. Mezi jeho hlavní přednosti patří kromě astronomického rozlišení také schopnost zachytávat veliké množství světla a produkovat tak kvalitní snímky i ve zhoršených světelných podmínkách.

Galaxy S23 Ultra má dostat 200Mpx fotoaparát

Od představení tedy uběhlo už více než půl roku a dosud jsme neviděli ani jeden mobil, který by novým snímačem disponoval. Jihokorejská firma dodává své fotočipy samozřejmě také dalším výrobcům, ale ani jeden z nich se zatím neodvážil. Samozřejmě to není jen o tom vzít čip a nasadit ho do telefonu, ale pořádně ho vyladit. Korejský portál ETNews však tvrdí, že by měl být 200Mpx snímač použitý v telefonu Galaxy S23 Ultra. Půjde však o jiný typ.

Stejný web tvrdí, že hned 70 % fotočipů bude produkovat divize Samsung Electro-Mechanics a o zbytek se postará Samsung Electronics. Varianta Ultra by tak mezigeneračně poskočila o téměř 100 Mpx, co se rozlišení hlavního foťáků týče.

Zdroj: GSMArena