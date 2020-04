Stáhněte si českou hru Samorost 3 na Google Play s 50% slevou

České vývojářské studio Amanita Design stojící za sérií Samorost, Botanicula, Machinarium či Chuchel nyní poskytuje na hru Samorost 3 50% slevu. Ta normálně stojí 99 Kč, přičemž nyní ji můžete stáhnout za 49 Kč, což je na takto skvělou hru parádní cena.

Samorost 3 je hra, ve které hrajete za malého skřítka, jehož hlavní nástroj je kouzelná flétna. Ve hře procházíte jednotlivými levely, přičemž prim zde hraje poutavý příběh, ale také nádherné grafické zpracování a zábavné úkoly. Ve hře sice chybí dialogy, ostatně jako u všech her od Amanita Design, ale to vůbec nevadí. Hře to dodává zvláštní atmosféru.

Samorost 3 – Release Date Trailer

Ve hře cestujete mezi devíti planetkami, kde musíte řešit nejrůznější hádanky a přijít na záhadu vaší kouzelné flétny. To vše je doplněno o brilantní soundtrack. Jediné, co hře lze vytknout je kratší herní doba. Celou hru projdete asi za 4-6 hodin, za to se však celou dobu královsky bavíte. Pokud si nejste jisti, zda by vás Samorost chytl, lze si na Google Play také stáhnout demo verzi zdarma.

Samorost 3 Demo Amanita Design

Hráli jste někdy Samorost 3?

Zdroj: Google Play