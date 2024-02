V technologickém světě se prakticky na každodenní bázi setkáváme s novými produkty, ale pouze hrstka z nich si získá takovou dávku pozornosti, aby vynikla. Nemusí přitom jít ani o nejdokonalejší kousek na trhu nebo zcela průlomovou myšlenku, i když inovativní a originální řešení asi mají na úspěch větší šanci než bohapusté kopie.

Vysoké popularitě se pravidelně těší zařízení od amerického Applu, která jsou obvykle známá svou propracovaností a elegancí. Nikoho tedy asi nepřekvapilo, když se strhlo obrovské mediální haló kolem headsetu Vision Pro, a to navíc nejen ve chvíli, kdy byl poprvé představen, ale také v návaznosti na jeho vydání.

Ať už je váš názor na tuhle jablečnou novinku jakýkoliv, statut jednoho z nejdiskutovanějších produktů mu upřít prostě a jednoduše nelze. Očima mnohých se jedná o skutečně průlomové zařízení s potenciálem pořádně nastartovat (nebo oživit?) trend alternativních realit v průmyslovém i zábavním sektoru. Jedním z nich je pravděpodobně také šéf americké společnosti OpenAI Sam Altman.

Moderní otec umělé inteligence, jak by šlo generálního ředitele firmy stojící za proslulým generativním nástrojem ChatGPT s trochou nadsázky označit, se v novém příspěvku na platformě X nechal slyšet, že je Apple Vision Pro druhým nejpůsobivějším kusem technologie od doby, kdy vyšel první iPhone (rok 2007). První místo tedy náleží ChatGPT?

vision pro is second most impressive tech since the iphone

— Sam Altman (@sama) February 9, 2024