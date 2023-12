Otázky ohledně propuštění Sama Altmana, generálního ředitele OpenAI, zaplavily internet během pár dní a stejně tak rychle zase odpluly. O důvodu se stále jen spekuluje, padlo několik teorií ale skutečný důvod stále není znám. Dle nejnovějších informací se také začalo mluvit o Altmanovo odporném chování vůči zaměstnancům. Údajně je toxický a psychologickými nátlaky i velmi hrubý. Několikrát také údajně jednoho ze svých zaměstnanců i vyhodil a představenstvo obdrželo několik stížností na jeho osobu.

This past fall, a group of senior leaders approached the board of OpenAI with concerns about CEO Sam Altman. They described Altman as psychologically abusive, creating pockets of chaos and delays at the AI start-up — complaints that were a major factor in the board’s abrupt… pic.twitter.com/p0B99PXYuz

