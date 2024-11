Musíte se registrovat? Velký průvodce kauzou kontroly influencerů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnila tiskovou zprávu, podle které se tvůrci audiovizuálního mediálního obsahu (tzv. vloggeři) musí evidovat. Rada v tiskové zprávě zmiňuje, že cílem je “nastavit minimální regulační rámec pro všechny typy audiovizuálních mediálních služeb, které v rámci Evropské unie soutěží o publikum z široké veřejnosti. Směrnice zejména nastavuje standardy ochrany dětských uživatelů před rizikovými obsahy, stanovuje pravidla závazná pro šíření obchodních sdělení, aby byla hájena práva spotřebitelů, a zakotvuje povinnosti směřující k ochraně práv jednotlivců i skupin osob.“

Co říká RRTV

Rada definuje dotčené tvůrce poměrně komplikovaně:

Audiovizuální obsah tvůrců prezentujících se na sociálních sítích se stává AVMSnV, jestliže je tato služba provozována jako hospodářská činnost, tedy, když tvůrce svou činností sleduje generování zisku; dále, když hlavním účelem služby je informovat, bavit nebo vzdělávat širokou veřejnost, resp. oslovovat širokou veřejnost prostřednictvím audiovizuálních obsahů, které jsou pod redakční kontrolou tvůrce; a rovněž, když tvůrce jako podnikatelský subjekt sídlí v České republice.

Nerozumíte tomu? My také ne, a proto jsme zaslali datovou schránkou dotaz Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Není nám také jasné, jak evidence tvůrců obsahu ochrání děti před škodlivým obsahem.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Co říká Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Zdá se, že rada oživila téměř 15 let starou směrnici ze zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Ten byl ale určen především jako reakce na nástup služeb typu Netflix apod. Zákon 132/2010 sb. §2 odstavec 2 a-c totiž jednoznačně cílí právě na velké služby s katalogem pořadů.

(2) Za audiovizuální mediální službu na vyžádání se nepovažuje:

a) služba, která nemá povahu činnosti především hospodářské nebo která nesoutěží s televizním vysíláním,

b) služba, která není určena k příjmu veřejností,

c) služba, jejímž hlavním účelem není poskytování pořadů

Důležité je, že mezi jednotlivými body je NEBO. Tzn. stačí, abyste splňovali jeden bod a už se vás zákon netýká. Tisková zpráva ale vyznívá opačně, jakoby stačilo, aby jeden bod byl splněn. Sporná ale může být definice soutěžení s televizním vysíláním. Dnešní mládež tráví u TikToku apod. víc času, než jsme my trávili u televize. Otázkou je, jestli by se měl registrovat poskytovatel platformy nebo jednotliví tvůrci.

V aktuálním znění se vztahuje rovněž na fyzické osoby, které vytvářejí audiovizuální mediální obsah (např. vloggeři, influenceři) a nabízejí jej na platformách typu Instagram, Facebook, TikTok apod.

Obrátili jsme se na známého, který se věnuje právu, ale v jiném oboru. Prošli jsme spolu celé znění zákona a shodli jsme se, že RRTV to trochu přehnala.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je nezávislý správní orgán v České republice, který dohlíží na dodržování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Jejím hlavním úkolem je regulace a kontrola vysílání, aby bylo v souladu se zákony a normami, a zajištění, že provozovatelé vysílání respektují pravidla pro obsah a technické aspekty vysílání.

Co vás bude evidence stát

Pokud se rozhodnete evidovat, můžete to provést pomocí formuláře, který odešlete datovou schránkou nebo poštou (pokud už se k tomu odhodláte, tak tohle je to nejmenší, jak můžete RRTV vytrolit). Evidence je zdarma.

Co když se neevidujete

Pokud máte povinnost registrace a neregistrujete se, dopouštíte se přestupku, za který následuje sankce. Ty popisuje § 12 a dosahují hodnot 1 000 000 nebo 2 000 000 (jeden nebo dva miliony) Kč! Opravdu chce RRTV tvrdit, že tento zákon cílí na běžné uživatele Instagramu nebo TikToku?

Co když se evidujete

Tady to začne být ještě zajímavější. Očekávali jsme, že byrokratický šiml zařehtá a nic dalšího se nestane. Jenže Radim Ivan na svém účtu v sociální síti X (dříve Twitter) zveřejnil dokumenty, které dostaly některé tvůrkyně poté, co odeslaly evidenci. Rada se seznámila s jejich tvorbou za poslední roky a žádá vysvětlení, proč se doteď neregistrovaly. Na podání vysvětlení mají 30 dnů.

😂Abyste věděli, tak kontrola instagramerů už probíhá! pic.twitter.com/EUMlhHLHqt — Radim Ivan 🇨🇿➕ (@radim_politik) November 22, 2024

Když nevíte

Pokud se stejně jako my chcete dozvědět víc nebo si nejste jistí, jestli se vás směrnice a povinnost evidence týká, můžete kontaktovat radu emailem na podatelna@rrtv.gov.cz nebo pomocí datové schránky 2fjadja.

Reakce politiků

Na situaci reagoval ministr kultury Martin Baxa taktéž na síti X. Nejprve oznámil, že on ani Ministerstvo kultury o této akci RRTV nemělo žádné informace, a že to celé prověřuje.

O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani @MinKultury žádné informace. Nepovažuju to za užitečný postup. Momentálně se celou věcí intenzivně zabýváme a budeme brzo informovat o našem pohledu na věc. Děkuji všem za strpení.… — Martin Baxa (@MartinBaxa2) November 22, 2024

V dalším příspěvku o několik hodin později tvrdí, že zákon z roku 2010 žádnou povinnost, jak to vykládá RRTV, neobsahuje a žádá RRTV, aby informaci stáhla.

Veřejně jsem se dnes ohradil proti informaci, kterou zveřejnila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vyvolala paniku, že všichni tvůrci audiovizuálního obsahu, což jsou třeba youtubeři nebo influenceři, se mají registrovat. NENÍ TO PRAVDA. Zákon z roku 2010 tuto plošnou… — Martin Baxa (@MartinBaxa2) November 22, 2024

Toto je ovšem také zajímavé. Martin Baxa totiž nemá žádnou pravomoc po RRTV cokoliv chtít. RRTV je nezávislou institucí a v zákoně 231/2001 Sb. § 4 odst. 3 je přímo zmíněno:

Při svém rozhodování postupuje Rada nezávisle. Řídí se pouze právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a při svém rozhodování nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od jakéhokoli orgánu veřejné moci ani od žádné fyzické nebo právnické osoby.

Martin Baxa tak RRTV staví do těžké situace. Když teď vycouvá, bude to vypadat, že tak učinila na nátlak ministra kultury a tím zpochybní svou nezávislost.

RRTV couvá

ČT24 zveřejnila článek se záznamem Brífinku ministra kultury Martina Baxy k povinné registraci youtuberů. Ministr v něm zdůrazňuje, co jsme napsali už výše, tzn. že zákon se vlastně týká úplně něčeho jiného. Předseda RRTV Baxovi poděkoval, že „vyvrátil dojem, že se evidence týká všech, kteří nějaký obsah vytvářejí“, a dodal, že se to „skutečně týká úzké skupiny lidí, především těch, kteří obsah vytváří za účelem zisku“.

A nebo necouvá?

Zároveň ale sdělil, že skupina je v zákoně jasně definovaná, ale „kritérií je více a jde o to, že to musíme posoudit, proto jsme udělali výzvu, abychom mohli posoudit, koho se to bude přesně týkat“.

„Povede to k tomu, že rozdělíme influencery na několik typů. A někteří budou spadat pod regulaci a někteří ne,“ – vysvětlila advokátka a expertka na právo v marketingu a e-commerce Petra Dolejšová. RRTV prostě ze své podstaty chce něco regulovat. Chceme to i my?

Co bude dál

Akce RRTV rozbouřila jak sociální síť X, tak celý internet a další vývoj je těžké odhadnout. My ho budeme v každém případě sledovat a článek aktualizujeme, jakmile se objeví něco nového.

Co říkáte na povinnost evidence vloggerů?

Zdroj: TZ, Oznámení, X (1, 2, 3), ČT24