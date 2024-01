Redmi K70 Pro edice Lamborghini vypadá skvěle

Těšíme se na Honor Magic6 Porsche Design

Do světa telefonů míří značka Rolex

Luxusní značky se ve světě mobilních telefonů objevují stále častěji. Už před několika lety jsme mohli obdivovat telefony Huawei Porsche Design, jeden exemplář staršího data doma ještě pořád mám. Tuto štafetu teď převzal Honor a jsem zvědav, jak se zákazníkům budou telefony ve výrazném Porsche designu líbit.

Premiéru za sebou má skvěle vybavené Redmi K70 Pro Lamborghini, třeba se jednou tento telefon dostane do České republiky, klidně by stačil jediný exemplář. Do světa mobilních telefonů teď míří další známé jméno! Není to zavedená automobilka, ale přesto tuto značku zná každý.

Introducing the realme 12 Pro Series: a stunning collaboration with an international luxury watch master. Witness the epitome of elegance and sophistication in this exquisite timepiece design. 👑🕰️#realme12proSeries pic.twitter.com/jkrAdfDJD9 — realme Global (@realmeglobal) January 10, 2024

Spolupráci se značkou Rolex oznámilo Realme a věřím, že už první mobilní telefony řady Realme 12 Pro budou stát za to. V tuto chvíli nevíme, jak moc bude spolupráce intenzivní a jestli to bude věc jednorázová, nebo budou obě značky spolupracovat dlouhodobě. Premiéra nových telefonů by mohla proběhnout už 28. ledna 2024, očekávané Realme 12 Pro+ má spoléhat na procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

AMOLED displej s úhlopříčkou 6.7 palce nabídne frekvenci 120 Hz, nechybí mu selfie fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů. Na zádech najdeme teleobjektiv, který nabídne 2x optický zoom. Hlavní snímač bude mít 50 megapixelů, baterii s kapacitou 5000 mAh rychle nabijete díky 100W nabíjení. V nejvyšší konfiguraci bude mít telefon celých 16 GB operační paměti.

Je otázkou, jestli spojení značky Rolex s telefonem střední třídy bude správnou cestou. Třeba si ale Realme nějaký ten trumf schovalo v rukávu a představí telefon, který zvládne konkurovat nejvybavenějším telefonům od ostatních výrobců. Tam by pak sázka na Rolex dávala mnohem větší smysl.

Porsche Design, Lamborghini nebo Rolex?

Zdroj: gizmochina