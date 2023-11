Redmi K70 Pro + Lamborghini? Kombinace, kterou musíte vidět!

Redmi K70 Pro je zatím nejvybavenějším telefonem této značky

Už z výroby telefon spoléhá na HyperOS, jehož základem je Android 14

Speciální edice Automobili Lamborghini Squadra Corse vypadá skvěle

Redmi K70 Pro je skvěle vybavený mobilní telefon, kterému nechybí podpora rychlého nabíjení, kvalitní fotoaparáty nebo výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Pořád málo? Co byste řekli na speciální verzi, která vznikla ve spolupráci s Lamborghini?

Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition. Ano, název to není úplně krátký a možná není snadno zapamatovatelný, skrývá se ale pod ním krásný telefon, který moc často naživo nespatříte. Na co se můžete těšit u této speciální edice? Základem je upravený design zadní strany, kde najdete spoustu žluté nebo zelené barvy, navíc ve dvou odstínech. Na fotografiích to vypadá skvěle!

Motiv v podobných barvách by měl být součástí HyperOS, který v telefonu běží již z výroby. Myslím si, že dříve nebo později si jej budou moci nainstalovat majitelé ostatních telefonů Xiaomi, Redmi a POCO. Motiv vám v paměti překážet nebude, ta má totiž kapacitu celý 1 TB, již zmíněný procesor je pak doplněný o 24 GB operační paměti. Žádné zbytečné kompromisy… Škoda jen, že tato speciální verze se pravděpodobně nikdy nedostane mimo Čínu.

Líbí se vám spojení Redmi a Lamborghini?

Zdroj: weibo