Roborock má skvělé slevy na vysavače! Prémiové i dostupnější modely koupíte o 30 % levněji Hlavní stránka Zprávičky Roborock zlevnil své vysavače o 30 %, ušetříte na prémiových i dostupnějších kusech V akci pořídíte například letošní vlajku Saros 20 nebo loňský prémiový model Saros 10R Máte-li rádi kontrolu nad úklidem, oceníte slevu na tyčový vysavač Roborock F25 Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste delší dobu přemýšleli nad upgradem robotického vysavače či pořízením svého vůbec prvního kusu, možná právě teď nadešel ten ideální čas. Výrobce oblíbených řešení Roborock totiž pořádně zlevnil svou vlajkovou novinku Saros 20 i loňský prémiový model Saros 10R. Pakliže i přes rostoucí popularitu robotických řešení a jejich nepopiratelný technologický pokrok v průběhu posledních let preferujete ruční práci, mohla by vás zaujmout akce na skvěle vybavený tyčový vysavač Roborock F25 Ultra. Sleva 30 % na prémiovou novinku Saros 20 Loňský Saros 10R – výborný poměr cena : výkon Roborock F25 Ultra: tyčový vysavač s nadupanými funkcemi Raději cenově dostupnější model? Sleva 30 % na prémiovou novinku Saros 20 Pokud si od koupě robotického vysavače slibujete, že za vás přebere skutečně většinu práce, pak rozhodně dává největší smysl investice do vlajkových modelů. Ty disponují sofistikovanou navigací, která jim umožňuje efektivně plánovat trasu, vysokým sacím výkonem anebo pečlivě navrženým systémem mopování. V naprosté většině případů je také doprovází dokovací stanice zajišťující hygienickou údržbu samotného robota, ať už jde o pouhé vyprazdňování nebo umývání a vysoušení mopů. Všechny tyto body splňuje Roborock Saros 20, který původně vycházel na 36 999 Kč a teď ho pořídíte se slevou 30 %. Naše redakce jej otestovala v březnu a dospěli jsme k závěru, že si výrobce zaslouží pochvalu za nízkou konstrukci, skvělou navigaci StarSight 2.0 se schopností detekovat i drobné překážky, skoro až neuvěřitelný sací výkon 36 000 Pa nebo vysouvací boční kartáč FlexiArm, díky němuž vysavači nedělá problém čištění prostor těsně podél stěn. Vypíchnout rozhodně můžeme také schopnost detekce mokrých skvrn, jimž Saros 20 dovede přizpůsobit úklid, anebo automatické zvedání mopů na kobercích. Zajímavou vlastností je i zvedací podvozek AdaptiLift 3.0, jenž umožňuje zdolávání až 8,8cm prahů. Důležité je zmínit také velmi dobře zpracovanou mobilní aplikaci s integrovanou funkcí SmartPlan 3.0, která se postupně učí vaše návyky a postupně jim přizpůsobuje to, kdy bude uklízet jakou místnost a s jakou intenzitou. Saros 20 ještě mnohem více ocení nadšenci do chytré domácnosti, a to díky přímé podpoře protokolu Matter. Loňský Saros 10R – výborný poměr cena : výkon Pokud nejste připraveni utratit za robotický vysavač přes 20 tisíc, ale přesto si chcete dopřát luxus spojený s modelem vyšší třídy, možná vás zaujme 30% akce na model Saros 10R. Je to v podstatě stejné, jako byste si koupili rok starý vlajkový smartphone – nedostanete sice nejnovější funkce, ale o prémiovou výbavu nepřijdete a oproti nejaktuálnějšímu řešení ušetříte tisíce korun. Roborock Saros 10R ve srovnání s letošním Saros 20 nabízí horší sací výkon 19 000 Pa, ale i tak jde o fantastickou hodnotu, kterou byste ve střední třídě hledali těžko. Přestože není takový horolezec jako jeho dražší brácha, dovede překonat prahy do výšky 4 cm. Zaujme také systémem StarSight 2.0, byť překážek dovede celkově rozpoznat méně, ale jak jsme ověřili v recenzi, vysoká úroveň autonomie mu zůstává – robot sám detekuje povrch a míru znečištění, podle čehož upravuje sací výkon a dávkování vody. I model Saros 10R dorazí s parádní dokovací stanicí, která sama odsává prach, pere mopy v horké vodě a suší je teplým vzduchem. Stejně jako u Sarosu 20 dovede také automaticky dávkovat čisticí prostředek. Roborock F25 Ultra: tyčový vysavač s nadupanými funkcemi Máte-li raději, když máte úklid plně pod kontrolou, s tyčovým vysavačem Roborock F25 Ultra byste si mohli pěkně usnadnit práci. Vrcholný model za 18 999 Kč je taktéž k dispozici se slevou 30 % a svou kombinací parametrů dokáže leckoho překvapit. V prvé řadě mu nedělá problém mastnota ani velmi odolná špína, jelikož čistí horkou vodou a párou ohřátou až na 180 °C. Navzdory této teplotě by měl být stále šetrný k citlivým povrchům. Zajímavou vychytávkou je integrované modré světlo, s nímž se jemný prach či další drobné nečistoty stanou na podlaze výraznějšími. Dovedu si navíc představit, že když vysáváte smítka, která reálně dobře vidíte, může být celá činnost o něco zábavnější – přece jenom pak nemáte pocit, že bezhlavě jezdíte vysavačem sem a tam. I samotné ježdění, když už jsem na něj narazil, je pohodlnější díky kolům s vlastními motory. Roborock F25 Ultra sám pomáhá s tlačením, tažením i zatáčením. Raději cenově dostupnější model? Nevyhovují vám výše jmenované modely z důvodu vysoké ceny a raději byste do robotického vysavače investovali méně než 15 tisíc korun? I v takovém případě byste v portfoliu Roborocku mohli najít svého favorita. Z původních 11 499 Kč zlevnil o 30 % model QR 798, který stále přichází s automatickou dokovací stanicí a zvedacími rotačními mopy. Sacím výkonem 10 000 Pa se sice nevyrovná nejdražším kouskům stejné značky, ale i tak jde o skvělou hodnotu vzhledem k tomu, kolik vysavač stojí. Model Qrevo C Pro pak představuje jakýsi mezikrok mezi Sarosem 10R a dostupným QR 798. Momentálně se také dá zakoupit ve 30% akci (předtím stál 16 899 Kč) a nabízí výkon 18 500 Pa i výsuvné rameno FlexiArm pro čištění podél zdí. Jeho dokovací stanice mu navíc dopřeje i čištění podložek horkou vodou a jejich dezinfekci. Který ze zlevněných produktů vás zaujal nejvíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost roborock robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 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