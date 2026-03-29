Recenze Roborock Saros 20: Luxusní robotický vysavač téměř bez kompromisů Roborock Saros 20 je nová vlajková loď mezi robotickými vysavači s 3D navigací a sacím výkonem 36 000 Pa Adaptivní podvozek AdaptiLift 3.0 překonává dvouvrstvé prahy do celkové výšky 8,8 cm a ultranízký profil 7,98 cm se vejde i pod nízký nábytek Doporučená cena 36 999 Kč, v zaváděcí akci do 8. dubna za 33 299 Kč Jakub Kárník Publikováno: 29.3.2026 14:00 Robotické vysavače za poslední roky prošly proměnou, kterou byste od „chytré podlahové Roomby" nečekali. Z primitivních kotoučů narážejících do nábytku se staly stroje, které mapují byt ve 3D, samy si perou mopy a vy jim maximálně jednou za měsíc vyhodíte sáček. Roborock Saros 20 je zatím nejambicióznějším pokusem značky Roborock posunout tuhle laťku ještě výš — a po několika dnech testování v redakci můžu říct, že se mu to z velké části daří. Černý a plochý. Konečně bez věžičky Navigace, která vidí i ztracené Lego Podvozek, který přeleze i dvouvrstvý práh 36 000 Pa sání: síla, kterou pocítíte Mopování: solidní, ne zázračné Stanice, která dělá špinavou práci za vás Aplikace a chytrá domácnost Co by mohlo být lepší Cena: vysoká, ale odpovídající Závěrečné hodnocení Černý a plochý. Konečně bez věžičky První, co vás na Sarosu 20 zaujme, je to, co na něm není. Chybí totiž (stejně jako již u předchozí generace Saros 10R) laserová věžička — ten rotující válec na vrcholu, který starší modely dělal vyššími a zabraňoval jim podjet pod nižší nábytek. Roborock ji nahradil pevným systémem senzorů zabudovaných přímo do těla robota, díky čemuž celý vysavač měří jen 7,98 cm na výšku. V praxi to znamená, že se bez problémů protáhne pod pohovkou, pod postelí i pod většinou konferenčních stolků, kde se normálně hromadí prach nerušeně celé měsíce. Design je střídmý, celý v černé. Žádné organické křivky ani kontrastní prvky — prostě černý disk, který vypadá spíš jako velký hokejový puk. Na vrchu najdete jen dvě zásuvky na zásobníky s čistou a špinavou vodou, které se jednoduše vytahují nahoru. Dokovací stanice je oproti některým konkurentům o něco kompaktnější, i když pořád zabere kus stěny. Na přední straně skrývá pod panelem pytlík na prach a zásobník na čisticí prostředek. Zde je nutné podotknout, že předchozí generace, kterou jsem doma používal několik měsíců, vypadá skoro totožně. Mezi nejvýraznější designové rozdíly patří matný přední panel dokovací stanice (Saros 10R ji měl lesklou) a také o něco hrubší povrch samotného vysavače. Jinak byste si je spletli celkem snadno. Navigace, která vidí i ztracené Lego Srdcem celého Sarosu 20 je navigační systém StarSight 2.0, kombinující 3D Time-of-Flight senzory s RGB kamerou. Oproti klasickému otáčejícímu se laseru nabízí výrazně hustší snímání prostoru — Roborock uvádí 21násobnou vzorkovací frekvenci oproti tradičním LDS systémům. V překladu to znamená, že robot mapuje prostředí podstatně detailněji a rychleji. Výrobce deklaruje rozpoznání více než 300 typů překážek, a to od velikosti pouhých 2 × 2 cm. Během testování mě překvapilo, jak dobře si Saros 20 poradil s reálným prostředím plným nástrah. Kabely od nabíječek, ponožka zapomenutá pod gaučem, dětská hračka uprostřed pokoje — robot se jim spolehlivě vyhnul, aniž by na ně najel nebo se v nich zamotal. Občas se sice lehce dotkl tenkých nožiček židlí, ale nikdy to nevyústilo v zaseknutí. Oproti předchozím modelům je to znatelný posun a je to vlastně ta hlavní věc, kterou od vlajkového robotického vysavače čekáte — že ho prostě pustíte a nemusíte po něm nic kontrolovat. Navigaci doplňuje technologie VertiBeam, která měří vzdálenost od stěn a nábytku pomocí bočních světelných vzorů. Vysavač díky ní uklízí těsně podél soklů a noh nábytku, což je přesně ta oblast, kde klasické vysavače nechávají za sebou proužek prachu. V kombinaci s vysouváním bočního kartáče funguje čištění okrajů o poznání lépe, než jsem byl zvyklýl. Podvozek, který přeleze i dvouvrstvý práh Každý, kdo měl doma robotický vysavač, zná ten moment: robot dojede k prahu, zoufale se pokouší přejet, chvíli se škrábe nahoru a nakonec to vzdá. AdaptiLift Chassis 3.0 tento problém řeší radikálně. Saros 20 má kromě hlavních kol i pomocná „ramena“, která se v případě potřeby vysunou a celého robota nadzvednou. Díky tomu zvládne překonat dvouvrstvé prahy o celkové výšce až 8,8 cm (4,5 + 4,3 cm), což pokryje naprostou většinu bytových přechodů. V praxi to vypadá trochu kuriózně — robot se k prahu přiblíží, na chvíli se zastaví, jako by přemýšlel, a pak se začne postupně zvedat. Celý proces trvá několik sekund a vypadá poněkud pracně, ale hlavně že funguje. Náš testovací práh v koupelně, na kterém předchozí vysavače pravidelně kapitulovali, Saros 20 zdolal pokaždé bez zaváhání. Po pár průjezdech si navíc trasu zapamatoval a přejížděl ho plynuleji. Stejný mechanismus se uplatní i na kobercích. Když robot najede na koberec s vyšším vlasem, nadzvedne celý podvozek — ne jen mopy — čímž stabilizuje kontakt kartáče s povrchem a zlepšuje průtok vzduchu. Zvládá koberce s vlasem do přibližně 3 cm, což pokryje většinu běžných bytových koberců. 36 000 Pa sání: síla, kterou pocítíte Roborock u Sarosu 20 nasadil motor HyperForce s sacím výkonem 36 000 Pa, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému Sarosu 10R. Na papíře to zní jako marketingové „naše číslo je větší“, ale v praxi je rozdíl poznat. Na tvrdých podlahách vysavač spolehlivě sbírá i jemnější prach z mezer mezi lamelami, na kobercích pak vytahuje nečistoty, které dřívější modely zanechávaly pod povrchem. Hlavní kartáč je dělený (DuoDivide) a konstruovaný tak, aby se do něj nezamotávaly vlasy — po každém úklidu jsme nemuseli z kartáče nic odmotávat, což u domácnosti se zvířetem nebo něžným pohlavím oceníte. Boční kartáč FlexiArm se pak vysunuje směrem ke stěně a dostává se i do soklových mezer od výšky 2 cm, takže i ten proužek prachu pod kuchyňskou linkou konečně zmizí. Vysavač podporuje čtyři stupně sacího výkonu a v nastavení pro koberce umí automaticky přepnout na maximum. Doporučujeme nastavit sání trvale na vyšší stupeň — rozdíl v hluku je marginální, ale rozdíl v čistotě podlahy je citelný. Mopování: solidní, ne zázračné Saros 20 využívá dva rotující mopy pracující při 200 otáčkách za minutu s přítlakem nastavitelným od 8 do 13 N podle míry znečištění. V běžném provozu je vytírání velmi slušné — bez viditelných šmouh, s rovnoměrným pokrytím plochy. Zaschlé skvrny zvládne odstranit, ale u těch opravdu zatvrzelých občas potřeboval přejet víckrát nebo je třeba pomoci ručně. Příjemná je funkce StainTarget — robot pomocí AI rozpozná mokré skvrny na podlaze, automaticky přepne do vytíracího režimu a zvedne kartáče, aby nečistoty neroztahoval. Při našem testování to fungovalo spolehlivě, i když přepnutí režimu chvíli trvalo. Systém TripleLift umožňuje nezávisle zvedat podvozek, hlavní kartáč i oba mopy. Na kobercích se mopy automaticky zvednou, aby nepřenášely vlhkost. V čistě vysávacím režimu můžete mopy nechat přímo v dokovací stanici a robot vyrazí bez nich — to je praktický detail, který předchozí generace neuměly tak elegantně vyřešit. Stanice, která dělá špinavou práci za vás Dokovací stanice RockDock je vlastně druhá polovina celého produktu. Po každém úklidu automaticky vysype prach do sáčku (kapacita na zhruba 65 dnů provozu), umyje mopy vodou ohřátou až na 100 °C a vysuší je teplým vzduchem o teplotě 55 °C. Oproti předchozím modelům, kde se mopy praly při 75–80 °C, je to znatelný posun v hygieně — a hlavně po pár týdnech provozu si všimnete, že mopy skutečně nepáchnou. Sušení se nově vztahuje na celý vzduchový okruh stanice, ne jen na mopy, takže by se neměly tvořit plísně ani v zásobnících. Stanice má také automatické dávkování čisticího prostředku — stačí naplnit zásobník a o poměr se postará sama. Pozor ale na výběr čističe: Roborock varuje před přípravky, které příliš pění, protože mohou ucpat vnitřní hadičky. Saros 10R (vlevo) vs Saros 20 (vpravo): Jedna výtka: vyprazdňování prachového koše je poměrně hlučné. Ne že by trvalo dlouho — pár sekund a je hotovo — ale zvuk je intenzivní a v menším bytě vás rozhodně nepřekvapí příjemně. Podobně je na tom čerpání vody při mytí mopů. Jsou to přechodné zvuky, ale pokud máte vysavač naplánovaný na noční hodiny, počítejte s tím. Aplikace a chytrá domácnost Aplikace Roborock patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co v segmentu robotických vysavačů najdete. Po prvním zmapování bytu můžete pojmenovávat místnosti, nastavovat zakázané zóny, vytvářet neviditelné stěny a plánovat úklidy s přesností na jednotlivé pokoje. Funkce SmartPlan 3.0 se navíc učí vašim návykům a postupně přizpůsobuje rozvrh i intenzitu úklidu typu místnosti. Oceňujeme možnost zvolit si režim „nejdřív vysát, pak vytřít“ přímo z hlavní obrazovky — u předchozích modelů to vyžadovalo vytváření vlastních rutin, což bylo zbytečně krkolomné. Tady jednoduše klepnete na preferovaný režim, vyberete místnosti a jedete. Saros 20 podporuje standard Matter, díky kterému funguje s Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa bez nutnosti proprietárních propojení. Základní příkazy jako start, stop nebo návrat do doku tak fungují napříč platformami, pokročilejší věci jako mapování a plánování zón ale zůstávají v aplikaci Roborock. Pro nadšence do domácí automatizace: vysavač funguje i s Home Assistantem, byť plnohodnotná integrace vyžaduje trochu technických znalostí a ochotu se vrtat v YAML konfiguracích. Co by mohlo být lepší Navzdory výborné navigaci se Sarosu 20 občas stalo, že pod postelí, kde je uloženo více předmětů, ztratil orientaci a chvíli kroužil na místě, než našel cestu ven. Není to častý problém, ale stojí za zmínku — zejména pokud máte pod postelí úložné boxy. Robot se taky občas pokusil „přelézt“ nízké předměty typu malého autíčka nebo misky, které v jeho logice vypadaly jako práh. Po pár pokusech se vše naučil, ale první dny s ním vyžadují trochu trpělivosti. Výdrž baterie je průměrná. Při standardním nastavení (střední sání, jednorázový úklid) zvládl vysavač zhruba 74 m² na jedno nabití, což pro většinu bytů stačí, ale u větších domů se nevyhnete přerušení na dobíjení. Baterie o kapacitě 6 400 mAh se plně nabije za přibližně 2,5 hodiny. Cena: vysoká, ale odpovídající Roborock Saros 20 se v Česku prodává za doporučenou cenu 36 999 Kč. V rámci zaváděcí akce, která trvá do 8. dubna 2026, je k dispozici za 33 299 Kč. Není to málo, ale při pohledu na to, co za ty peníze dostanete — špičkovou navigaci, zdolávání prahů, vysoký sací výkon, automatizovanou stanici s mytím mopů vařicí vodou a podporu Matter — je to částka, která dává smysl. Neplatíte tu za marketing, ale za reálně funkční technologie, které při každodenním používání šetří čas a nervy. Závěrečné hodnocení Roborock Saros 20 není revoluce — a to je vlastně v pořádku. Je to důsledná evoluce, kde každý jednotlivý aspekt dostal viditelné vylepšení. Navigace je spolehlivější, sací výkon vyšší, překonávání prahů konečně funguje bez kompromisů a stanice se o sebe stará tak, že na ni zapomenete na týdny. Není to vysavač, u kterého byste měli „wow“ moment z jedné převratné funkce. Je to spíš stroj, u kterého si po měsíci používání uvědomíte, že jste na něj skoro nesáhli — a přitom je podlaha čistá. Pokud máte doma starší robotický vysavač a trápí vás prahy, špatná navigace nebo nedostatečný výkon na kobercích, Saros 20 tyhle problémy řeší přesvědčivě. Majitelé loňského Sarosu 10R by si ale měli upgrade dobře rozmyslet — rozdíly existují, ale nejsou tak dramatické, aby ospravedlnily další investici. Pro všechny ostatní, kteří hledají vlajkového robota s minimem kompromisů, je Saros 20 v tuto chvíli jedním z nejlepších kandidátů na trhu. Klady spolehlivá 3D navigace a rozpoznávání překážek zdolávání dvouvrstvých prahů do 8,8 cm ultranízký profil 7,98 cm bez laserové věžičky sací výkon 36 000 Pa s účinným antizamotávacím systémem automatizovaná stanice s mytím mopů při 100 °C podpora standardu Matter pro chytrou domácnost režim „nejdřív vysát, pak vytřít" přímo z hlavní obrazovky Zápory hlučné vyprazdňování prachového koše a čerpání vody občasná dezorientace pod nábytkem s překážkami boční kartáč se nedá zvedat, pouze vysouvat průměrná výdrž baterie u větších prostor Hodnocení redakce: 93 % 