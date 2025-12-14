Třítýdenní test: Roborock F25 Ultra zvládne to, s čím si konkurence neví rady Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Roborock F25 Ultra kombinuje parní čištění s horkou vodou – jako první tyčový vysavač značky Potěšila nás poháněná kolečka s AI řízením, samočištění párou a česká aplikace včetně hlasových upozornění Běžná cena není nízká, avšak do 22. prosince probíhá zaváděcí akce za 14 399 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.12.2025 12:00 2 komentáře 2 Mokré vysavače jsou kategorií, která teprve hledá své místo na slunci. Některé modely zvládnou rozlitou kávu, jiné si troufnou i na zaschlou omáčku, ale většina z nich má společného jmenovatele: studená voda a naděje, že to nějak půjde. Roborock F25 Ultra přichází s jiným přístupem – pára o teplotě 150 °C a horká voda nahřátá na 86 °C. Zní to jako recept na parní válec, který projede kuchyní a nezanechá ani stopu po víkendovém vaření. Tři týdny jsme ho testovali, abychom zjistili, jestli je to revoluce, nebo jen… horký vzduch. Konstrukce, která dává smysl F25 Ultra na první pohled nepůsobí jako převratná novinka. Šedočerné tělo, ergonomická rukojeť, displej na řídítku. Klasika. Jenže detaily prozrazují promyšlený design. Nádrž na čistou vodu (1 litr) sedí přímo nad čisticí hlavou, což snižuje těžiště a umožňuje položit vysavač do vodorovné polohy. Systém FlatReach 2.0 pak garantuje, že se s výškou pouhých 12,5 cm dostanete pod většinu nábytku. Váha 5,2 kg není zanedbatelná – při nošení do patra to poznáte. Chybí madlo pro přenášení, což je u prémiového produktu překvapivé. Na druhou stranu, jakmile vysavač položíte na podlahu, váha přestane být problémem. Poháněná kolečka SlideTech 2.0 s dvojicí bezkartáčových motorů řízených umělou inteligencí zajišťují, že se stroj pohybuje téměř sám. Stačí lehce naznačit směr a F25 Ultra pluje po podlaze, jako byste tlačili prázdný nákupní vozík. KOUPIT ROBOROCK F25 ULTRA Čisticí hlava měří na šířku 26,6 cm, samotný váleček pak 25 cm. To znamená, že k úplnému okraji stěny se nedostanete – zůstává asi centimetrová mezera. Není to ideální, ale konkurence na tom většinou není lépe. Pára a horká voda: dvojí kalibr Jádrem F25 Ultra jsou dvě technologie s marketingovými názvy VaporFlow a WaveFlow. První z nich vypouští páru o teplotě 150 °C přes šest optimalizovaných otvorů. Druhá pracuje s horkou vodou nahřátou na 86 °C, která proudí 32 výstupy přímo na váleček. V praxi to funguje takto: zapnete parní režim, počkáte zhruba dvě minuty na nahřátí (displej ukazuje průběh od 0 do 100) a pak vidíte, jak z přední části hlavy stoupá pára jako z lokomotivky. Efekt je vizuálně působivý, ale má jeden háček – pára míří dopředu, ne přímo na podlahu. Na dlaždicích v koupelně jsem očekával, že zaschlá skvrna od zubní pasty zmizí na první přejetí. Realita? Tři až čtyři průjezdy, než se skvrna vzdala. KOUPIT ROBOROCK F25 ULTRA Horká voda v režimu WaveFlow je paradoxně praktičtější pro každodenní použití. Mastnota z kuchyňské podlahy? Jedno přejetí. Zaschlá omáčka od včerejších špaget? Dvě přejetí. Roborock uvádí 100% účinnost při odstraňování kuchyňského oleje podle testů TÜV SÜD, a po třech týdnech v naší kuchyni tomu věřím. Co se týče dřevěných podlah – výrobce tvrdí, že pára je bezpečná i pro citlivější povrchy. Testoval jsem to na linu v obýváku a žádné poškození jsem nezaznamenal. Přesto bych na pravém dřevě postupoval opatrněji a preferoval režim s horkou vodou. Sací výkon: polévka není problém Mokré vysavače se často prodávají na základě toho, jak zvládnou rozlitou tekutinu. F25 Ultra disponuje sacím výkonem 22 000 Pa a přítlakem 33 N. V praxi to znamená, že rozlitá polévka s nudlemi zmizí na jedno přejetí. Cereálie s mlékem? Totéž. Rozbité vejce na dlaždicích? Tady jsem čekal problém, ale F25 Ultra si poradil i s touto kombinací tekutiny a lepkavé hmoty. Režim Sponge (houba) je určený právě pro tyto katastrofy. Vysavač v něm maximalizuje sání a minimalizuje přívod vody, takže efektivně vysává mokré i suché nečistoty najednou. Po úklidu stačí vyprázdnit nádrž na špinavou vodu (720 ml) do záchodu. Limity se ukazují u větších pevných nečistot. Nevybuchlé zrnko popcornu zvládne, ale samotný popcorn už ne. Pro hrubší nečistoty budete potřebovat klasický vysavač nebo smeták. Samočištění: konečně bez zápachu Největší bolestí mokrých vysavačů bývá údržba. Mokrý váleček + organické nečistoty = zápach, který vám připomene, proč jste ten stroj nekoupili dřív. F25 Ultra tento problém řeší agresivně. Samočisticí cyklus používá páru o 150 °C a horkou vodu o 90 °C, které váleček důkladně propláchnou a dezinfikují. Po vyčištění následuje sušení. Na výběr máte rychlý 5minutový cyklus (hlučnější, ale praktický) nebo tichý 30minutový režim s hlučností pod 53 dB. Ten jsem používal (dobře, spíš přítelkyně) večer po úklidu – v pozadí jen tiché hučení, které neruší ani spící děti. Během tří týdnů testování jsem nezaznamenal žádný nepříjemný zápach z válečku ani ze základny. To je oproti mé předchozí zkušenosti s konkurenčními modely výrazný posun. Klíčem je důsledné oddělení mokrých a suchých nečistot v nádrži – pevné části zachytí vícevrstvý filtr, tekutina jde zvlášť. Česká aplikace a hlasové upozornění Roborock nedávno počeštil svou aplikaci a přidal české hlasové upozornění. F25 Ultra vás tak česky informuje o průběhu úklidu, nutnosti vyprázdnit nádrž nebo doplnit vodu. Aplikace Roborock nabízí několik užitečných funkcí. Můžete upravit intenzitu sání v režimech Auto a Sponge, nastavit citlivost poháněných koleček nebo aktualizovat firmware. Zajímavostí je dálkové ovládání – položíte vysavač na podlahu, otevřete aplikaci a pomocí virtuálního joysticku ho navigujete pod postel nebo skříň. Praktické pro místa, kam rukou nedosáhnete. Jediné, co v češtině zatím nefunguje, je hlasový asistent Hey Rocky. Pokud ho chcete používat, musíte přepnout do angličtiny. Cena a dostupnost Roborock F25 Ultra vstoupil na český trh 9. prosince 2025 s doporučenou cenou 18 999 Kč. Do 22. prosince však platí zaváděcí akce, díky které pořídíte vysavač za 14 399 Kč. Rozdíl téměř 5 tisíc korun je dostatečný argument pro rychlejší rozhodování. KOUPIT ROBOROCK F25 ULTRA Verdikt: horká novinka Roborock F25 Ultra je nejschopnější mokrý vysavač, který jsem měl možnost testovat. Kombinace parního čištění, horké vody a silného sání pokrývá většinu situací v domácnosti – od ranní kávy rozlité na dlaždicích po víkendovou bitvu s mastnými skvrnami v kuchyni. Poháněná kolečka a české rozhraní přidávají body za pohodlí. Není to ale dokonalý stroj. Pára míří dopředu místo přímo na podlahu, což snižuje její efektivitu na zaschlých skvrnách. Váha 5,2 kg bez madla komplikuje přenášení. A cena téměř 19 tisíc korun (bez slevy) řadí F25 Ultra jednoznačně do prémiové kategorie. Přesto jsme si ho doma oblíbili a kdybychom se měli rozhodovat, jestli dát pryč robotický vysavač nebo Roborock F25 Ultra, zřejmě bychom se překvapivě rozloučili právě s robotem. Ten sice jezdí sám, ale Ultra má obrovské benefity a uklidí velmi důkladně. Pokud hledáte mokrý vysavač, který zvládne víc než jen rozlitou vodu, a nevadí vám investovat do špičkového řešení, F25 Ultra vás nezklame. Zaváděcí cena 14 399 Kč platná do 22. prosince je navíc nejlepší příležitost, jak si tohoto parního bojovníka pořídit. Zvažujete pořízení mokrého vysavače? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost roborock vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024