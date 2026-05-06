Chytrý prsten RingConn Gen 3 přináší vibrace, přehled zdraví cév a 14denní výdrž. To vše bez předplatného Hlavní stránka Zprávičky RingConn Gen 3 míří do předprodeje za 7 280 Kč v přepočtu, s pre-order slevou je k mání už od 6 550 Kč Novinka přichází s vibračním motorem pro zdravotní upozornění a sledováním trendů krevního tlaku Titanový prsten zvládne až 14 dní na jedno nabití, poráží tak Samsung Galaxy Ring Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Kategorie chytrých prstenů se v posledních letech posouvá spíše po menších krůčcích. Pokud máte funkční model na prstě, zatím vás zřejmě nikdo nedonutil přemýšlet o upgradu. Čínská značka RingConn se to nyní rozhodla změnit. Začátkem letošního roku představila na veletrhu CES 2026 zbrusu novou generaci svého prstenu označenou jako RingConn Gen 3, která konečně přidává jeden z nejvíce postrádaných prvků napříč celým segmentem: vibrační odezvu. K němu si připíchneme i avizované sledování krevního tlaku a podstatně delší výdrž baterie. Po několika měsících čekání teď výrobce spustil předprodej a první kusy začnou putovat k zákazníkům koncem května. Pět barev a desetinásobně rozšířený rozsah velikostí Konečně chytrý prsten, který vám dá vědět Sledování krevního tlaku, ale s velkou hvězdičkou Výdrž až 14 dní porazí Samsung Galaxy Ring Senzory a funkce, které najdete uvnitř Cena a dostupnost: do Česka standardně neputuje Pro koho dává RingConn Gen 3 smysl? Pět barev a desetinásobně rozšířený rozsah velikostí Po stránce designu RingConn vsadil na titanovou konstrukci s vnitřní vrstvou ze zdravotně nezávadné epoxidové pryskyřice. Tloušťka 2,3 mm a hmotnost mezi 2,5 a 3,5 gramem podle velikosti řadí Gen 3 mezi standardní zástupce kategorie. Vodotěsnost IP68 a certifikace 10 ATM umožňují ponor až do 100 metrů, takže s prstenem klidně zaplavete v moři nebo ho budete nosit při sprchování. Na výběr je z pěti odstínů a tří povrchových úprav. Konkrétně RingConn nabízí leštěnou barvu Future Silver, zlaté provedení Royal Gold, matný Matte Black a kartáčované varianty Brushed Silver a Brushed Rose Gold. Oproti předchozí generaci se rozšířil i počet velikostí, kterých je nyní celkem 10 (od velikosti 6 do 15). Výrobce upozorňuje, že rozměrový systém Gen 3 se liší od starších modelů, takže bezpečnější je objednat si nejdřív sizing kit zdarma a teprve následně zvolit konkrétní velikost. Konečně chytrý prsten, který vám dá vědět Hlavní novinkou Gen 3 je integrovaný vibrační motor, kterým se RingConn odlišuje nejen od svých předchozích modelů, ale i od většiny konkurence jako Oura Ring či Ultrahuman. Doteď chytré prsteny veškerou zpětnou vazbu předávaly přes propojený telefon, takže když ležel mobil v jiné místnosti nebo na tichém režimu, o důležitá upozornění jste přicházeli. I tady ale bohužel přichází výrazné omezení, na které je potřeba upozornit. Vibrace neslouží pro běžné notifikace z aplikací, příchozí hovory ani buzení. RingConn je rezervoval výhradně pro zdravotní upozornění, připomínky pohybu, hygienické upozornění a varování o slabé baterii. Pokud jste tedy doufali, že prsten nahradí roli chytrých hodinek u upozorňování na zprávy, budete spíše zklamáni. Sledování krevního tlaku, ale s velkou hvězdičkou Druhým velkým lákadlem nového modelu jsou Vascular Health Insights, tedy přehledy cévního zdraví spojené se sledováním krevního tlaku. Prsten sice nedovede provést jednorázové měření na vyžádání, ale namísto toho v noci automaticky monitoruje cévní zátěž a dlouhodobé trendy, na jejichž základě vám pomůže odhalit potenciální změny. Háček je také v tom, že při startu prodeje sledování krevního tlaku ještě nebude dostupné a RingConn ho slibuje doplnit pozdější softwarovou aktualizací. Výdrž až 14 dní porazí Samsung Galaxy Ring Třetím tahákem je baterie, která posouvá výdrž ještě o něco dál než u předchozí generace. Při zapnutých vibracích RingConn slibuje 10 až 12 dní nepřetržitého provozu, při vypnutých pak až 14 dní. Pro srovnání, konkurenční Samsung Galaxy Ring se podle výrobce dostane maximálně na 7 dní, takže nový RingConn jej v této disciplíně bez problémů dvojnásobně překonává. Amazfit neuhlídal nové hodinky s vynikajícím AMOLED displejem a dlouhou výdrží. Tohle nabídnou Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Spolu s prstenem dostanete v balení univerzální bezdrátové nabíjecí pouzdro, které pojme zásobu energie na dalších 150 dní v pohotovostním režimu. Plné nabití samotného prstenu trvá zhruba 90 minut, pouzdro se pak dobíjí přibližně 120 minut. Příjemnou zprávou je, že nové pouzdro je univerzální napříč velikostmi, takže odpadá problém předchozí generace, kdy si zákazníci museli vybírat nabíječku přesně pasující na jejich konkrétní velikost. Senzory a funkce, které najdete uvnitř Uvnitř prstenu se nachází optický senzor srdečního tepu, teplotní snímač a tříosý akcelerometr. Tato sestava zajišťuje nepřetržité 24hodinové sledování srdeční frekvence, variability srdečního tepu (HRV), saturace krve kyslíkem (SpO2), dechové frekvence, kožní teploty, stresu, kroků a spálených kalorií. V noci k tomu přibývá analýza spánku, jeho fází i indikace rizika spánkové apnoe. Pro ženy přibyla funkce predikce celého menstruačního cyklu. Naměřená data si zařízení uloží až na 10 dní offline, pokud zrovna nemáte propojený telefon poblíž. Po stránce kompatibility prsten funguje s telefony s Androidem 10 a novějším nebo s iPhony s iOS 17 a vyšším. Připojení obstarává Bluetooth 5.0 a data je možné synchronizovat se službami Google Health Connect a Apple Health. Důležitý detail: za přístup k jakýmkoliv funkcím se neplatí měsíční předplatné, na rozdíl od konkurenčního Oura Ringu. Cena a dostupnost: do Česka standardně neputuje RingConn Gen 3 stojí v základní cenové hladině 349 dolarů, což po přepočtu vychází na zhruba 7 200 Kč. V rámci předprodejové akce, která potrvá do 28. května 2026, ho ale dostanete za 314 dolarů, tedy přibližně 6 500 Kč. České zastoupení RingConn nemá a v tuzemských obchodech ho zatím neseženete. Výrobce ovšem zasílá zboží do států Evropské unie z evropského skladu zdarma a v rámci EHP poskytuje dvouletou záruku. Pro koho dává RingConn Gen 3 smysl? Pokud sháníte chytrý prsten pro dlouhodobé sledování zdraví a vadí vám klasické náramkové hodinky nebo náramky, je RingConn Gen 3 jedna z nejlepších voleb na trhu. Bije konkurenci výdrží baterie, nabízí kompletní sadu zdravotních metrik bez měsíčních poplatků a navíc přidává tu dlouho očekávanou vibrační odezvu, kterou Samsung Galaxy Ring ani aktuální Oura Ring zatím nenabízejí. Cenovkou kolem 7 tisíc korun se pak Gen 3 řadí mezi prémiové prsteny. Nyní už levnější Samsung Galaxy Ring nabídne základní sledování zdraví s lepší integrací do Samsung ekosystému, ale s poloviční výdrží. Oura Ring pro změnu přidává podle některých uživatelů přesnější analýzu spánku, avšak model předplatného řadu zájemců odradí. Proč byste si (ne)pořídili RingConn Gen 3? Zdroje: RingConn (1, 2), Android Authority, Notebookcheck, Digital Trends O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrý prsten Mohlo by vás zajímat Zapomeňte na hodinky! Tento chytrý prsten má displej a můžete s ním ovládat telefon Adam Kurfürst 17.12.2024 Uvidíme očekávaný Galaxy Ring 2 už v lednu? Samsung nás prý plánuje překvapit Jana Skálová 30.12.2024 Nový prsten od Xiaomi je na světě! Stojí pakatel, má LED světýlko a jde s ním ovládat mobil Adam Kurfürst 15.4.2024 Nové miniaturní hodinky Casio se vejdou na prst. Vyměnitelná baterie má nečekanou výdrž, cena potěší Jana Skálová 18.11.2024 Recenze Oura Ring 2: jak spát lépe a žít zdravěji? Skvělý prsten pro biohacking Marek Houser 21.9.2022 Dokonalá funkce na zimu. Oura Ring nyní pozná, že na vás něco leze Adam Kurfürst 7.12.2024