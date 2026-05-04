Amazfit neuhlídal nové hodinky s vynikajícím AMOLED displejem a dlouhou výdrží. Tohle nabídnou Hlavní stránka Zprávičky Novozélandský prodejce odhalil chystané hodinky Amazfit Bip Max ještě před oficiálním představením Novinka má nabídnout 2,07" AMOLED displej s jasem 3 000 nitů, 4GB úložiště pro hudbu i offline mapy Cena se podle úniku pohybuje okolo 3 300 Kč v přepočtu, 550mAh baterie pak slibuje až 20 dní výdrže Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Levné chytré hodinky se v posledních letech posunuly daleko za hranici toho, co se ještě donedávna dalo považovat za základní výbavu. Tlak na poměr cena/výkon v segmentu sportovních modelů stupňuje zejména Amazfit, který pravidelně vrší funkce z prémiové třídy do modelů pod hranicí pěti tisíc korun. Nyní se zdá, že připravuje další kousek do své dostupné řady Bip — chystaný model Amazfit Bip Max totiž omylem odhalil novozélandský prodejce a v jeho specifikacích se objevují mnohé parametry, které byste u modelu za něco přes tři tisíce spíše nečekali. AMOLED displej, který oslní Offline mapy, hudba i samostatné GPS Baterie vydrží skoro tři týdny A cena? Poměrně příznivá Pro koho hodinky budou (a pro koho ne) AMOLED displej, který oslní Nejvýraznějším lákadlem nových hodinek by měl být 2,07″ AMOLED displej s maximálním jasem 3 000 nitů. Tato hodnota patří k tomu nejvyššímu, co dnes na chytrých hodinkách najdete – pro srovnání, právě o 3 000 nitech mluví Apple u svých vlajkových hodinek Apple Watch Ultra 2. Vysoký jas výrazně pomáhá při čtení notifikací, navigačních pokynů nebo tréninkových dat na přímém slunci, kde levné hodinky tradičně tahají za kratší konec. Co se pak týče designu, celkově provedení připomíná spíše městský než outdoorový model. Hranaté tělo s korunkou a ovládacími tlačítky mírně evokuje Apple Watch a celkově jej považuji za velmi elegantní. Offline mapy, hudba i samostatné GPS Dalším překvapením je 4GB vnitřní úložiště, díky němuž hodinky dovedou ukládat hudbu pro lokální přehrávání i mapové podklady pro offline navigaci přímo na zápěstí. Při běhu nebo cyklistice si tak budete moct telefon nechat doma a přesto mít po ruce trasu i playlist. S tím souvisí integrovaný GNSS modul, který umožňuje samostatné záznamy aktivit bez spárovaného telefonu. Detaily o podporovaných satelitních systémech ani o případné dvoupásmové GPS zatím chybí — to je škoda, protože právě dual-band GPS je věc, kterou by si nadšenci u levných hodinek přáli ze všeho nejvíc, a Amazfit ji v dostupné třídě nikdy neměl ve velkém. Bez oficiálního potvrzení tedy zatím počítejme spíš se standardní jednopásmovou variantou. Baterie vydrží skoro tři týdny Uvnitř má pracovat 550mAh baterie, kterou výrobce v promo materiálech spojuje s výdrží až 20 dní v běžném režimu a až 50 hodin se zapnutým GPS. Druhé číslo je v praxi důležitější — pokud se potvrdí, hodinky bez problémů zvládnou víkendovou turistiku i delší ultraběh bez nabíjení. Na zdravotní monitoring už Amazfitu žádné eso v rukávu nezbylo. K dispozici má být měření srdečního tepu, analýza spánku a údaj BioCharge, který udává odhad aktuálních energetických rezerv pro plánování tréninku. Standardní výbavu uzavírá vodotěsnost 5 ATM, takže hodinky vydrží déšť i plavání. Detekci pádu ani EKG, jaké nabízí dražší konkurence, naopak čekat zřejmě nemůžeme. A cena? Poměrně příznivá Novozélandský prodejce NCP Group, který Bip Max odhalil, uvedl prodejní cenu 268 NZD včetně 15% daně, což odpovídá zhruba 3 300 Kč v přepočtu. Zajímavý je zmatek kolem označení modelu. Notebookcheck si všiml, že prodejce u nového produktu uvádí kódové označení A2435, které ovšem patří staršímu modelu Bip 6. Skutečným modelovým číslem chystaného Bip Max je tak nejspíš A2568, jehož průchod americkou FCC byl zaznamenán už dříve. Pro koho hodinky budou (a pro koho ne) Pokud se uniklé parametry potvrdí, mohou se Amazfit Bip Max stát silnou volbou pro rekreační běžce, turisty a cyklisty, kteří chtějí na zápěstí GPS, mapy a hudbu, ale nehodlají investovat do Garminu nebo jiných prémiových hodinek. Atraktivně vypadá i pro každého, kdo aktuálně používá levné hodinky za dva tisíce a chce upgrade s pořádným displejem bez přechodu do prémiové třídy. Naopak profesionální sportovci, uživatelé hledající přesnou dvoupásmovou GPS nebo někdo, kdo chce pokročilý zdravotní monitoring včetně EKG a krevního tlaku, by měli sáhnout o třídu výš. Zaujaly vás specifikace chystaných Amazfit Bip Max? Zdroje: Notebookcheck, Basic Tutorials, NCP Group O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi