Revolut útočí na mobilní operátory! Neomezená data bez závazků míří do Evropy

Bankovní svět se neustále posouvá směrem k mobilním aplikacím a moderním službám, ale nyní jsme svědky dalšího zajímavého trendu. Finanční společnosti začínají přebírat role, které tradičně patřily zcela odlišným sektorům. Revolut, který už dávno přerostl status pouhé bankovní aplikace, dnes oznámil další krok v expanzi – vstup na trh mobilních operátorů.

Neomezené tarify bez závazků

Společnost Revolut oznámila, že ještě letos spustí službu mobilních tarifů ve Velké Británii a Německu. Podle informací, které firma sdílela s portálem Euronews, se v dalších fázích chystá rozšíření i do ostatních evropských zemí, byť konkrétní harmonogram zatím nebyl zveřejněn.

Co přesně nabídka zahrnuje? Zákazníci získají neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data v domácí síti bez nutnosti podepisovat dlouhodobé smlouvy.

Kromě toho dostanou uživatelé také místní telefonní číslo. Pro zákazníky ve Velké Británii bude součástí balíčku datový roaming s limitem 20 GB v zemích EU a USA. Německým zákazníkům pak společnost nabídne štědřejších 40 GB dat pro roaming v rámci Evropské unie.

„Z našeho pohledu spotřebitelé trpí s tradičními nabídkami operátorů kvůli nedostatku transparentnosti, skrytým poplatkům, bolestivé zákaznické zkušenosti a zastaralému, těžko použitelnému uživatelskému rozhraní,“ uvedl Hadi Nasrallah, generální manažer telekomunikační divize Revolutu.

Revolut jako virtuální operátor

Revolut nebude budovat vlastní síťovou infrastrukturu – místo toho bude fungovat jako tzv. mobilní virtuální síťový operátor (MVNO). To znamená, že si bude pronajímat síťovou kapacitu od etablovaných hráčů na trhu. Taková strategie umožňuje novým společnostem vstoupit na telekomunikační trh bez miliardových investic do vlastní infrastruktury.

Tento model není v evropském prostředí ničím novým. Na kontinentu působí více než 30 mobilních síťových operátorů (MNO) a nespočet virtuálních operátorů. Pro srovnání, USA nebo Čína mají každá jen několik hlavních operátorů.

Zástupci Revolutu zatím odmítli prozradit, s jakými partnery budou spolupracovat, ale naznačili, že někteří z nich působí na více trzích. Kvalita služeb bude záviset částečně na důvěře mezi firmami, ale také na smluvních závazcích, které musí být splněny, aby nedošlo k finančním postihům.

Ne jen banka, ale ekosystém služeb

Oznámení o mobilních tarifech ukazuje, že Revolut pokračuje v diverzifikaci svého portfolia produktů. Nejde jen o digitální bankovnictví – společnost se zaměřuje na vytvoření komplexního ekosystému služeb. Loni firma spustila eSIM karty, digitální alternativu k fyzickým SIM kartám, která uživatelům umožňuje přepínat mezi sítěmi a často ušetřit na roamingových poplatcích.

„Děláme věci nad rámec peněz,“ vysvětlil Antoine Le Nel, marketingový ředitel Revolutu, na otázku, zda mobily nerozmělní značku firmy. „Diverzifikace pro nás není nic nového,“ zdůraznil a poukázal na další služby společnosti, jako jsou hypotéky nebo rezervace hotelů.

Revolut plánuje zachovat svou filozofii „bez zbytečných komplikací“ – mobilní tarify budou integrovány přímo do aplikace Revolut. Uživatelé budou moci platit body nasbíranými prostřednictvím věrnostního programu firmy. Zákazníci, kteří se přihlásí na čekací listinu, získají jako první přístup k mobilním tarifům se zaváděcí cenou £12,50 nebo €12,50 měsíčně (asi 310 Kč).

Kdy se dočkáme služby v Česku?

Byť Revolut zatím neoznámil konkrétní plány pro český trh, má u nás poměrně silnou uživatelskou základnu. Vzhledem k tomu, že firma plánuje postupné rozšiřování své mobilní služby po Evropě, není vyloučeno, že se v budoucnu dočkáme i u nás.

Český trh virtuálních operátorů je již poměrně nasycený, ale nabídka zahrnující výhodný roaming a integraci s bankovnictvím by mohla zaujmout zejména mladší zákazníky a častější cestovatele. Případný vstup Revolutu na český mobilní trh by mohl zvýšit konkurenční tlak na etablované operátory, což by mohlo vést k výhodnějším nabídkám pro koncové zákazníky.

Zatím si však musíme počkat na další vývoj a oficiální oznámení. O novinkách vás budeme průběžně informovat.

Používáte Revolut a ocenili byste mobilní tarif od této společnosti?