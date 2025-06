DS hry jako za starých časů! Retroid dostal druhý život i displej. Co nás čeká?

Fanoušci emulátorů a handheldových retro strojů, pozor – Nový přídavný OLED displej Retroid Dual Screen přináší reálný dvoudisplejový zážitek na podporovaných handheldech, což je ideální hlavně pro emulátory konzolí Nintendo DS, 3DS nebo Wii U. Tím odpadá nutnost zobrazovat oba displeje na jedné ploše – hráč si může lépe rozdělit obrazovky podle vlastních preferencí, což je komfortnější i věrnější původnímu zážitku.

Nový přídavný, pravděpodobně OLED, displej přicvaknete zespoda k některému z podporovaných modelů (Pocket 5, Pocket Mini nebo Pocket 4 Pro). Vznikne tak skládací „clamshell“ design, připomínající legendární LG V60 nebo Surface Duo, akorát pro hráče.

Přestože může druhý displej na první pohled působit trochu zvláštně, má jasné využití – emulace Nintenda DS a dalších dvoudisplejových konzolí bude zase o kus věrnější a přirozenější. DS a 3DS emulátory dvoudisplejový režim běžně podporují, takže přínos je jasný: možnost rozdělit hlavní a dotykovou obrazovku DS, a ve finále i lepší ergonomie.

Kompatibilita a dostupnost nového Retroid Add-Onu

Pokud má nový přídavek nějakou nevýhodu, je to rozhodně absence kompatibility se zařízeními Pocket Flip 2 a Pocket Classic, avšak to se vzhledem k jejich tvaru dalo očekávat. Technické detaily pojednávající například o tom, jak se bude sekundární displej připojovat k zařízení, zatím nebyly zveřejněny.

Retroid navíc zatím neoznámil cenu ani dostupnost, ale z fotografie a diskuze na Discordu údajně naznačují, že jde o OLED panel. Teď už jen zbývá doufat, že cenovka nebude přemrštěná – a že DS hry konečně nebude doprovázet klaustrofobický pocit obsahu dvou obrazovek namačkaném na jedné.

Co vy na to? Představoval by pro vás druhý displej investici, která bude stát za to?

Zdroj: X, AndroidAuthority