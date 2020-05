Rendery nastiňují vzhled Galaxy Note 20 Plus. Je pěkný, nebo škaredý?

Pár dní poté, co jsme se dostali k neoficiálním renderům očekávaného telefonu Samsung Galaxy Note 20, tu máme počítačově vytvořené obrázky i k jeho vybavenějšímu sourozenci s přídomkem Plus. V designech mobilů dle očekávání není na první pohled viditelný rozdíl a potvrzuje se zejména vzhled zadní strany, který je předmětem diskuzí. Není divu. Hlavně panel s fotoaparáty na sebe strhává pozornost. Má sice stejný tvar jako ty u starších telefonů, ale tenké rámečky kolem čoček dělí diskutující na dva póly. Jsou s takovým zvýrazněním hezké, nebo škaredé? Na rendery telefonu Samsung Galaxy Note 20 Plus od OnLeaks / Pigtou se podívejte a posuďte sami. Jména autorů slibují, že tyto obrázky budou velmi blízko realitě.

Mezi rendery modelů Samsung Galaxy Note 20 a Note 20 Plus jsou minimální rozdíly

Designové rozdíly mezi letošními “nouty” od Samsungu budou opravdu minimální. Například úhlopříčka displeje se má lišit jen o 0,2 palce, kdy verze Pro bude mít velikost 6,9. Oba manažerské telefony se mají údajně postarat o přesunutí pera S Pen do zdířky na levé straně. Další viditelné odchylky už rendery Samsung Galaxy Note 20 Plus nenabízejí a je potřeba je hledat v hardwarových specifikacích. Klasický Note 20 má mít displej s frekvencí 60 Hz, zatímco verze Plus má nabídnout dvojnásobnou. Navíc s technologií LTPO, která má zajistit úspornější chod obrazovky oproti vlajkovému S20 Ultra. Oba nové Note 20 mají mít jako hlavní fotoaparát s rozlišením 108 megapixelů, vybavenější k němu ale údajně dostane kvalitnější hardwarový autofokus. Klasická verze má zůstat na úrovni řady S20. Vybavenější Galaxy Note 20 Plus má mít také větší baterii než je avizovaná 4000mAh u klasického modelu.

Těšíte se na příchod řady Galaxy Note 20?

Zdroj: aauthority