Design Galaxy Note 20 odhalen. Podívejte se, jak bude vypadat

Dvojice nových fotografií od renomovaného leakera @IceUniverse ukazují design Galaxy Note 20. Snímky mají být sice pouze schématem pouzdra, což ostatně vysvětluje ty obrovské rámečky okolo, ale přesto jsme se dověděli několik zajímavých informací a můžeme si udělat obrázek o tom, jak bude příští vlajková loď Samsungu vypadat.

Na přední straně můžeme vidět stejný průstřel uprostřed displeje, jako tomu bylo u Galaxy Note 10. Na zadní straně pak nalezneme trojitý fotoaparát, přičemž zde se jedná o klasickou verzi. Plus varianta by měla mít totiž čtyři senzory. Vzhledem k tomu, že @IceUniverse je váženým člověkem ve svém oboru můžeme tyto informace považovat za relevantní. Pokud by je totiž zveřejnil někdo méně důvěryhodný, mohli bychom si snadno říct, že si to mohl kdokoliv načmárat na počítači.

Dále víme, že Galaxy Note 20 Plus dostane 4 500 mAh baterii a 108 megapixelový fotoaparát. Klasická verze dostane pak 4 000 mAh baterii a pravděpodobně pak 12 megapixelový hlavní fotoaparát. Ten by měl být stejný jako v případě Galaxy S20.

Líbí se vám design Galaxy Note 20?

Zdroj: gsmarena.com