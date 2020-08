Známý leaker Steve Hemmerstoffer zveřejnil první rendery a nastínil nám, jak by mohl vypadat očekávaný Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Vůbec první Lite verze jsme se dočkali letos v lednu a je již veřejným tajemstvím, že se dočkáme i druhé generace.

Nové rendery telefonu, který by se měl v obchodech vydávat za název Samsung Galaxy S20 FE 5G odhalují, že má s Galaxy S10 Lite mnoho společného. Hemmerstoffer tvrdí, že přední stranu pokrývá Infinity-O displej o velikosti asi 6,5 palce. To se trochu liší od jiných úniků, které tipují 6,7 palce. Můžeme očekávat 120 Hz odezvu, což je jistě příjemná zpráva a také One UI 2.5, které je založeno na Androidu 10. Dočkáme se samozřejmě také One UI 3.0 a Androidu 11.

Exclusive: Samsung Galaxy S20 FE 5G 360-degree video

Rámečky kolem telefonu jsou poměrně tenké a vše završuje průstřel s 32 megapixelovou selfie kamerkou. Zklamáním je pak ale použitý čipset. Model SM-G780F se totiž objevil v benchmarku s čipsetem Exynos 990. Vzhledem k tomu, že předchozí verze Galaxy S10 Lite disponovala Snapdragonem 855 je toto poměrně velké zklamání. Nemalá část fanoušků se totiž těšila na tento model vzhledem k tomu, že by mohl mít čipset od Qualcommu.

Co říkáte na rendery Galaxy S20 Fan Edition?

Zdroj: phonearena.com