Kouzlo z Harryho Pottera na e-inku: tablet, který vám píše zpět nahání husí kůži

  • Vývojář proměnil e-inkový tablet reMarkable Paper Pro ve funkční deník Toma Raddla z Harryho Pottera
  • Co na stránku napíšete, zmizí — a vzápětí se objeví odpověď od AI napsaná „rukou" Raddla
  • Jde o soukromý projekt, výrobce reMarkable s ním nemá nic společného

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
10.7.2026 12:00
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Někdy stačí spojit chytrou hračku a milovanou knihu a vznikne něco, co obletí internet. Vývojář Maxime Rivest vzal e-inkový tablet reMarkable Paper Pro a proměnil ho v deník Toma Raddla — ten samý, do kterého v Tajemné komnatě psal Harry a on mu odpovídal. Napsaná slova ze stránky zmizí a za okamžik se objeví odpověď rukopisem připomínajícím Raddlovo písmo. Rozdíl oproti knize? Odpovídá umělá inteligence.

Mizející inkoust jako v Tajemné komnatě

Celé kouzlo stojí na jednom efektu. Jakmile perem napíšete zprávu, text se ze stránky vytratí — přesně tak, jak to fungovalo, když Harry poprvé zkusil do deníku psát. Chvíli se nic neděje, a pak se objeví odpověď. Žádná klávesnice, žádné chatovací bubliny, žádná zářící obrazovka. Jen list, pero a rukopis, který se vám vrací zpátky. A protože odpovídá AI, nejde o jednu naučenou hlášku, ale o skutečnou konverzaci tam a zpět.

Kouzlo dělá SDK, ne magie

Za efektem je čistě řemeslo. Rivest využil vývojářskou sadu SDK tabletu reMarkable Paper Pro, která umožňuje spouštět vlastní aplikace přímo v zařízení. Postup je vlastně prostý: aplikace zachytí, co jste napsali, smaže to z displeje a odpověď vygenerovanou umělou inteligencí pak vykreslí rukopisným fontem. E-inkový panel s perem tomu dodává tu správnou papírovou iluzi. Připomeňme, že reMarkable Paper Pro je jinak nástroj na poznámky a čtení s cenovkou startující kolem 630 dolarů (v Česku se dá sehnat od 15 tisíc).

Svěřili byste se deníku, který vám odpovídá, nebo vám to nahání husí kůži?

Zdroj: Maxime Rivest (X), GitHub, Notebookcheck

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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