Kouzlo z Harryho Pottera na e-inku: tablet, který vám píše zpět nahání husí kůži Hlavní stránka Zprávičky Vývojář proměnil e-inkový tablet reMarkable Paper Pro ve funkční deník Toma Raddla z Harryho Pottera Co na stránku napíšete, zmizí — a vzápětí se objeví odpověď od AI napsaná „rukou" Raddla Jde o soukromý projekt, výrobce reMarkable s ním nemá nic společného Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Někdy stačí spojit chytrou hračku a milovanou knihu a vznikne něco, co obletí internet. Vývojář Maxime Rivest vzal e-inkový tablet reMarkable Paper Pro a proměnil ho v deník Toma Raddla — ten samý, do kterého v Tajemné komnatě psal Harry a on mu odpovídal. Napsaná slova ze stránky zmizí a za okamžik se objeví odpověď rukopisem připomínajícím Raddlovo písmo. Rozdíl oproti knize? Odpovídá umělá inteligence. Mizející inkoust jako v Tajemné komnatě Kouzlo dělá SDK, ne magie Mizející inkoust jako v Tajemné komnatě Celé kouzlo stojí na jednom efektu. Jakmile perem napíšete zprávu, text se ze stránky vytratí — přesně tak, jak to fungovalo, když Harry poprvé zkusil do deníku psát. Chvíli se nic neděje, a pak se objeví odpověď. Žádná klávesnice, žádné chatovací bubliny, žádná zářící obrazovka. Jen list, pero a rukopis, který se vám vrací zpátky. A protože odpovídá AI, nejde o jednu naučenou hlášku, ale o skutečnou konverzaci tam a zpět. Fable turned my remarkable into Tom Riddle's diary from Harry Potter.My prompts fade, a LLM respond.Magical! pic.twitter.com/iLFOMWRkNv— Maxime Rivest 🧙♂️🦙🐧 (@MaximeRivest) July 4, 2026 Kouzlo dělá SDK, ne magie Za efektem je čistě řemeslo. Rivest využil vývojářskou sadu SDK tabletu reMarkable Paper Pro, která umožňuje spouštět vlastní aplikace přímo v zařízení. Postup je vlastně prostý: aplikace zachytí, co jste napsali, smaže to z displeje a odpověď vygenerovanou umělou inteligencí pak vykreslí rukopisným fontem. E-inkový panel s perem tomu dodává tu správnou papírovou iluzi. Připomeňme, že reMarkable Paper Pro je jinak nástroj na poznámky a čtení s cenovkou startující kolem 630 dolarů (v Česku se dá sehnat od 15 tisíc). Svěřili byste se deníku, který vám odpovídá, nebo vám to nahání husí kůži? Zdroj: Maxime Rivest (X), GitHub, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář E-ink Tablet Mohlo by vás zajímat Xiaomi přináší zajímavou vánoční nabídku. K mobilům můžete dostat jako dárek fajn tablet Libor Foltýnek 2.12.2024 Xiaomi Pad 7 se blíží! Mimo Čínu se vydá už zanedlouho Adam Kurfürst 26.12.2024 Honor vylepšil svůj nejlepší tablet do 4 000 Kč. Nabídne delší výdrž Adam Kurfürst 31.12.2024 Povedený OnePlus Pad Go pořádně zlevnil. Má velký displej, schopný čip a kovové tělo Adam Kurfürst 13.11.2024 Xiaomi Redmi Pad Pro recenze: Velký displej a skvělé funkce za krásnou cenu Adam Kurfürst 26.8.2024 Xiaomi ukázalo očekávaný Pad 7 (Pro)! Těšte se na skvělý displej a ještě lepší výkon Adam Kurfürst 25.10.2024