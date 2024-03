Microsoft začal v systému Windows ukazovat novou reklamu

Snaží se přesvědčit uživatele prohlížeče Chrome, aby vyhledávali přes Bing

Celý systém je promyšlen důmyslněji, než se může zdát

Soupeření mezi prohlížeči/vyhledávači od Microsoftu a Googlu bylo vždy zábavné pozorovat. Agresivnější kroky, jimiž se snaží získat uživatele služby svého soka, však dlouhodobě pozorujeme u prvního zmíněného kolosu. Ten má bohatou zkušenost se zobrazováním nejrůznějších doporučení při pokusu o instalaci prohlížeče Chrome prostřednictvím defaultního Edge ve Windows a nyní zašel ještě o kousek dál.

Jak zpozoroval server Windows Latest, Microsoft začal některým uživatelům Chromu ukazovat vyskakovací okénko s reklamou na jeho vyhledávač Bing – uživatelům radí, aby si jej nastavili jako výchozí vyhledávač namísto Googlu. Láká především na umělou inteligenci poháněnou jazykovým modelem GPT-4, který je do služby integrován díky spolupráci s OpenAI.

Okénko samotné může na první dojem působit jako výplod nějakého adwaru, tedy typu malwaru, který uživatelům kazí zážitek z používání zařízení různě agresivním zobrazováním reklam. (využívá přitom nejrůznějších bannerů nebo právě otravných vyskakovacích oken).

Sám Microsoft pro Windows Latest potvrdil, že okno zobrazuje, ale dle oficiálního prohlášení se může ukázat pouze jednou. Jakmile tedy uživatel doporučení odmítne, už by jej nikdy neměl spatřit znovu. Na další zajímavost ale lze natrefit v případě, kdy uživatel doporučení přijme.

Po stisknutí tlačítka „Yes“ se uživateli do Chromu přidá rozšíření „Microsoft Bing Search for Chrome“, které zařídí, aby se změnil defaultní vyhledávač na Bing. Samotný prohlížeč, jenž si je vědom, že se vyhledávač změnil vůlí rozšíření, nikoliv přímo samotného spotřebitele, předloží upozornění a zeptá se, zdali je změna opravdu žádána. Microsoft na to reaguje dalším okénkem, které uživatele nabádá k tomu, aby neklikal na výrazné tlačítko pro zvrácení změn, ale naopak je potvrdil.

Připadá vám tohle jako velký zásah do pohodlí uživatele?

Zdroj: Windows Latest