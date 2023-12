Otázky ohledně potenciálních hrozeb v souvislosti s příchodem umělé inteligence jsou v stále více v kurzu. Komise Evropské Unie podala návrh týkající se AI a má tímto krokem udat směr i ostatním kontinentům. Komise navrhla vůbec první rámec ohledně využití AI a zabývá se i jistými riziky. Představitelné EU se jednohlasně dohodli o prozatímní dohodě a prvotních komplexních zákonech po několika hodinovém sněmu. Jelikož jde zatím o návrh a následné projednání, oficiální hlasování proběhne až začátkem roku 2024 a až v roce 2025 by mohlo vstoupit v platnost.

Historic!

The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺

The #AIAct is much more than a rulebook — it's a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.

The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023