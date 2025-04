Nové chytré hodinky Redmi Watch Move s AMOLED displejem mají užitečné funkce a jsou super levné

Xiaomi opět ukazuje, že chytré hodinky za málo peněz nemusí být ošizené. Nové Redmi Watch Move přicházejí za sympatických Rs. 1 999 (a tedy zhruba 515 Kč). Zároveň přináší výbavu, kterou byste čekali spíše u dražších modelů. Pomohou vám monitorovat vaše zdraví a přirozené cykly, nechybí jim podpora Bluetooth, a jinak nabídnou třeba i antistresová cvičení, přes 140 tréninkových režimů a navíc pestrou škálu vizuálního přizpůsobení. Bohužel nebudou hned dostupné u nás. Slogan na oficiálních stránkách totiž mluví jasně: „Vyrobeno v Indii pro Indii.“

Hodinky mají AMOLED displej s poměrem obrazovky k tělu 74 % a rozlišení 390 x 450 Px. Nabízí tak vysoký kontrast, detaily a živé barvy. Displej podporuje dokonce i Always-On režim, díky kterému lze zobrazit základní informace bez nutnosti manuální aktivace podsvícení.

Co Redmi Watch Move nabídnou?

Hodinky podporují i Bluetooth hovory včetně funkce historie volání, rychlých odpovědí a číselníku. K tomu patří i taková klasika pro drtivou většinu chytrých hodinek: ovládání hudby a fotoaparátu, stopky, budík a hledání vašeho chytrého telefonu.

A co taková voděodolnost? Hodinky disponují standardem IP68, takže déšť nebo prach nejsou problém. Na jedno nabití by navíc měly vydržet až 14 dní a 5 dní s konstantně zapnutým Always-On režimem. Pokud ale zrovna pospícháte, i takové desetiminutové nabíjení by vám mělo poskytnout až dva dny výdrže.

Přizpůsobit si chytré hodinky navíc můžete díky 5 upravitelným uspořádáním obsahu obrazovky a více jak 200 stylům ciferníků k mání. Co se týká výběru barevných variant samotných hodinek, jsou k dispozici celkem čtyři.

Předobjednávky startují 24. dubna na mi.com a Flipkartu. Za svou poměrně nízkou cenu jsou rozhodně kandidátem na jedny z nejdostupnějších chytrých hodinek letošního jara; jen kdyby byly ihned dostupné u nás. Zatím bohužel nemáme žádné informace o tom, kdy a jestli chytré hodinky vstoupí na český trh a za jakou cenu.

Pokud vás hodinky zaujaly, dobrou alternativou by v podobné cenové kategorii mohl být například sportovní náramek Xiaomi Smart Band 9 Active, který je jen o necelých sto korun dražší. O něco více si připlatíte za alternativu v podobě Redmi Watch 5 Active, ale s cenovkou se stále vejdete pod 1 000 Kč.

Ocenili byste, kdyby Redmi Watch Move dorazily i do Česka?

Zdroj: GizmoChina, Mi