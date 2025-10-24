Xiaomi uvedlo extrémně levný projektor s FullHD obrazaem, repráčky a automatickým ostřením Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo levnější projektor Redmi Projector 4 za 999 jüanů (2 900 Kč) Zařízení nabízí Full HD rozlišení s jasem 360 CVIA lumenů a MEMC kompenzaci pohybu Oproti dražšímu modelu Pro má nižší jas a slabší reproduktory, zachovává ToF ostření Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Společně s prémiovějším modelem Redmi Projector 4 Pro představilo Xiaomi v Číně také základní variantu Redmi Projector 4, která cílí na ještě úspornější zákazníky. Novinka se prodává za 999 jüanů, což v přepočtu představuje přibližně 2 900 Kč – je tedy zhruba o 1 500 Kč levnější než Pro model. I přes nižší cenu si zachovává klíčové funkce včetně automatického ostření pomocí ToF laseru. Nižší jas, ale stále FullHD obraz Redmi Projector 4 využívá uzavřenou optickou soustavu s nativním rozlišením 1920 × 1080 pixelů, což odpovídá FullHD kvalitě obrazu. Hlavním rozdílem oproti dražšímu sourozenci je jas 360 CVIA lumenů namísto 600 lumenů. I přesto je novinka o bezmála 40 % jasnější než předchozí generace. Projektor zachovává podporu MEMC kompenzace pohybu, která zajišťuje plynulé zobrazení rychle se pohybujících objektů. Díky inteligentnímu vkládání snímků mezi originální záběry eliminuje trhání obrazu při sportovních přenosech nebo akčních scénách. Nechybí integrované reproduktory a ToF modul Příjemná je také přítomnost ToF laserového modulu pro automatické ostření. Systém v kombinaci s umělou inteligencí zajišťuje přesné zaostření obrazu bez nutnosti manuálního nastavování. Projektor rovněž podporuje automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení a přizpůsobení obrazu překážkám v projekční ploše. Úspory se projevily v audio systému, kde místo dvojice 8W reproduktorů z Pro verze najdeme dva 5W reproduktory. Pro běžné sledování poskytnou dostatečný zvuk, náročnější uživatelé ale ocení možnost připojení externích reproduktorů přes 3,5mm audio výstup. Cena je mimořádně lákavá S cenou kolem 3 tisíc korun v přepočtu představuje Redmi Projector 4 velmi atraktivní Full HD projektor v aktuální nabídce Xiaomi. Pro verze za příplatek nabízí především vyšší jas 600 CVIA lumenů a výkonnější reproduktory, což ocení uživatelé s větší projekční plochou nebo méně zatemněnou místností. Zda se novinka podívá i na český trh, aktuálně není jasné. Pokud by se Xiaomi náhodou rozhodlo jej přinést i do zemí mimo Čínu, pravděpodobně by změnilo název. Zaujal vás cenově dostupný Redmi Projector 4? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína projektor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024