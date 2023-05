Redmi Pad 2 je prý na cestě. A máme odhadované specifikace

Společnost Xiaomi už údajně připravuje k finální produkci a prodeji nový, historicky druhý tablet pod dceřinou značkou Redmi. Původní verzi z loňského podzimu (prošla nám rukama) by měl v zatím nejasném termínu doplnit Redmi Pad 2. Naznačuje to odhalená certifikace zařízení se zakódovaným názvem 23073RPBFG pro vstup do EEC, tedy na evropské trhy. velmi pravděpodobně by mohlo jít právě o nový Redmi tablet, nicméně nejisté je nejen toto spojení, ale také specifikace. Ty jsou zatím předmětem odhadů.

Tipér Kacper Skrzypek například tvrdí, že by Redmi Pad 2 mohl být v některých oblastech dokonce ještě slabší (a tím pádem i levnější?) než předchůdce. Zmiňuje například procesor Snapdragon 680, který nedosahuje kvalit aktuálně použité jednotky Helio G99. To by bylo dost odvážné rozhodnutí a hodně by záleželo na velikosti operační paměti. Jinak byl ještě zmíněn 10,95″ displej s rozlišením 1 200 x 1 920 pixelů a 90Hz frekvencí, 8MPx zadní foťák a 5MPx přední. V tabletu by měl běžet Android 13 ukrytý v MIUI 14.

Zdroj: gizmo