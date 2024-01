Škoda… Oblíbené Redmi Note od Xiaomi už HyperOS nedostane

Xiaomi před několika dny uvedlo na trh řadu Redmi Note 13

Pokračuje uvolňování HyperOS s operačním systémem Android 14

Některé starší telefony Xiaomi už žádnou novou aktualizaci nikdy neobdrží

HyperOS už stihl dorazit do řady mobilních telefonů Xiaomi a POCO, jeho uvolňování bude pokračovat ještě několik měsíců. Většina telefonů současně s novým uživatelským rozhraním obdržela rovněž Android 14, některé telefony ale zůstanou „uvězněné“ na předchozím Androidu 13.

Xiaomi na svých oficiálních stránkách pravidelně aktualizuje přehled telefonů, jejichž podpora už byla ukončena a které neobdrží žádnou novou aktualizaci. Snad nikdo nechce na tomto seznamu najít svůj současný mobilní telefon, ale nedá se nic dělat. Černého Petra si tentokráte vytáhlo Redmi Note 9T.

Redmi Note 9T v současnosti spoléhá na MIUI 14 v kombinaci s operačním systémem Android 12, žádný novější update už ale do telefonu nedorazí. Tento přístroj patřil v době svého představení k nejlevnějším mobilům s podporou 5G, jeho podpora končí přibližně po třech letech od uvedení na trh. Na ten telefon dorazil ještě s Androidem 10, výrobce nakonec připravil dvě aktualizace Androidu a přidal rok bezpečnostních záplat.

U současných telefonů Xiaomi je podpora delší, v souvislosti s globálním uvedením řady Xiaomi 14 ale bude zajímavé sledovat, jestli se výrobce pokusí přiblížit konkurenčnímu Samsungu a řadě Galaxy S24, která má garantovanou podporu po dobu sedmi let. Podobně jako telefony Pixel 8 a Pixel 8 Pro od společnosti Google, u těch to ale tolik nepřekvapí, přece jen by měly být výkladní skříní operačního systému Android.

Používali jste Redmi Note 9T

